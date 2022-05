«We’ve Been Going About This All Wrong», Sharon Van Etten

En jouant avec les codes du new wave, l’autrice-compositrice-interprète (et actrice, et bientôt psychologue !) américaine Sharon Van Etten arrive presque à nous faire danser sur une chanson comme Mistakes, ce qui est loin d’être à son habitude. Quel contraste avec l’abrasif Remind Me Tomorrow paru en 2019, sinon dans sa manière de remettre son existence en question avec sa plume exquise et incisive. Ce sixième album en carrière semble encore plus douloureux, la musicienne y abordant la guerre (sur l’épique Anything, un rappel de ses précédents enregistrements), l’angoisse pandémique et son nouveau rôle de mère (magnifique ballade Home to Me) à travers ces dix nouvelles chansons, majoritairement enregistrées dans son nouveau home studio en Californie. Et toujours, cette voix grave, ce timbre hypnotique attirant les comparaisons avec Siouxsie Sioux, encore plus sur des chansons comme I’ll Try et Headspace. Toujours un doigt sur le pouls du monde, Van Etten confirme être l’une des plus grandes voix de sa génération.

We’ve Been Going About This All Wrong ★★★★ Pop Sharon Van Etten, Jagjaguwar