Fascinant Llŷr Williams

Un peu plus de trois ans après son premier concert à Montréal, à la salle Bourgie, le Gallois Llŷr Williams a fait une nouvelle fois sensation en interprétant Schubert et Chopin mardi soir.

En février 2019, nous avions titré notre compte rendu « Llŷr Williams, un secret trop bien gardé ». L’affirmation est toujours vraie, surtout en des temps difficiles pour le spectacle vivant. Satisfactions toutefois ; plusieurs spectateurs sont venus nous dire qu’ils avaient eu la curiosité de lire le texte sur Llŷr Williams et de venir, d’autant que nous avions conclu : « Voilà un artiste que l’on espère revoir. Cette fois, tout le monde aura été prévenu ! » Personne n’a été déçu de cet impressionnant retour. D’autant plus impressionnant, désormais, que sur deux concerts Williams aura joué Ravel, Fauré, Wagner, Liszt, Schubert et Chopin.

Un grand Schubert

Tout n’était pas forcément parfait. En matière de piano, aussi, il y a des missions impossibles. Commencer un concert par la Sonate D. 959 de Schubert par exemple. L’abord du 1er mouvement semble hâtif, presque indifférent, Williams glissant même sur les modulations sans mettre en relief les changements d’atmosphères ou de perspectives. A contrario, il se dégage de cette approche une forme d’urgence.

Tout change dès le début du 2e mouvement, Andantino, une interprétation incroyable, totalement liquide, égale. Ce mouvement a la pureté d’un lac d’eau claire sur lequel se déchaîne soudain une tempête. Le parallèle avec le climax de la 9e Symphonie est patent lorsque, sur les décombres, Schubert se remet à chanter. Curieusement, ici, Schubert a en commun avec Mozart cette faculté de fixer le ciel alors qu’il est au plus profond du trou noir.

Dans les 3e et 4e mouvements, on retrouve le Llŷr Williams de 2019, qui se met à jouer avec les résonances. L’esprit est parfait. Là aussi des fils conducteurs relient les mouvements, puisque le 3e s’achève sur une culbute vers le grave de laquelle, tout de suite s’élève le chant solaire du Finale. Ce qui était parti plutôt banalement s’est donc mué en très grande interprétation de la Sonate D. 959.

La seconde partie du programme, consacrée à Chopin, confirme l’éminence de cet artiste. La tenue pianistique et intellectuelle rappelle les interprétations du pianiste tchèque Ivan Moravec et ce n’est pas étonnant que les Ballades n° 1 et 3 et le 2e Scherzo, c’est-à-dire les partitions les plus développées, sont les plus impressionnantes.

Avec Llŷr Williams, il n’y a aucun atermoiement. Le pianiste ne souligne rien d’autre que les structures et les oppositions de thèmes et d’atmosphères avec une détermination et une efficacité sans failles, mais aussi des transitions magnifiquement travaillées (3e Ballade). Le 2e Scherzo prend des atours diaboliques. Valses et Nocturne ont beaucoup de classe, sans exagérations au niveau des nuances ou des textures.

S’il revient une nouvelle fois, n’oubliez pas, cette fois, de vous déplacer pour Llŷr Williams.

Salle Bourgie Récital Llŷr Williams (piano). Schubert : Sonate pour piano en la majeur, D. 959. Chopin : Ballades n° 1 et 3, Valses op. 34 n° 1 et 2, Nocturne op. 27 n° 2, Scherzo n° 2. Mardi 26 avril 2022.