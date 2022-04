La grande dame du country Julie Daraîche s’est éteinte

La grande dame de la chanson country québécoise, Julie Daraîche, s’est éteinte alors qu’elle allait célébrer ses 84 ans. Sa fille Dani en a fait l’annonce mardi sur les réseaux sociaux.

D’après les informations transmises par sa fille, Julie Daraîche était montée sur scène pour la dernière fois dimanche dernier au bar Jam country Lanjeu dans l’est de Montréal.

Originaire de la Gaspésie, Julie Daraîche s’est fait connaître au début des années 1960 avant de côtoyer d’autres grands noms du country comme Marcel Martel.

Elle a plus tard établi sa notoriété aux côtés de son frère Paul et des autres membres de la famille Daraîche dont les nombreux albums et les tournées ont comblé les amoureux de la chanson country au Québec.