«Complete Recordings on Deutsche Grammophon», Olivier Latry

Avant le miraculeux CD Bach to the Future de La Dolce Volta, gravé quelques jours avant l’incendie, Latry à Notre-Dame de Paris, c’était l’affaire de DG, mais avec des enregistrements sans lendemain réalisés entre 2000 et 2003. Disques important toutefois : une intégrale de l’œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen, six disques mis au catalogue en vue de la publication d’une intégrale de l’œuvre du compositeur et deux projets réalisés lors de la très brève incursion de DG dans l’univers du SACD multicanal : In Spiritum, sorte de best of de l’œuvre d’orgue de César Franck, et Midnight at Notre-Dame, suprême disque de transcriptions. Cette mise en coffret ajoute le CD Accord (Universal France) couplant Debout sur le soleil de Jean-Louis Florentz et le 1er Concerto pour orgue et orchestre d’Escaich, ainsi que les plages non publiées des CD Franck et de transcriptions. En prime majeure, un Blu-ray stéréo, multicanal et Dolby Atmos de l’ensemble des plages d’In Spiritum et de Midnight at Notre-Dame. On ne pouvait pas faire plus sérieux.

Olivier Latry ★★★★ 1/2 Classique Complete Recordings on Deutsche Grammophon. DG, 10 CD + 1 Blu-ray, 486 1466