Et du piano, un Christ fit gicler le sang

Le concert de l’OSM de cette semaine avait été précédé de maints tumultes. Il avait initialement été titré « Concertos russes et poèmes symphoniques français » : certains représentants de la communauté ukrainienne y voyaient un affront et demandaient une reprogrammation ou un report. Ce ne fut pas le cas. Heureusement, comme l’a prouvé l’expérience musicale.

L’OSM avait cette fois opposé une fin de non-recevoir aux demandes émanant notamment du Congrès ukrainien au Québec. Pas question de toucher au contenu du concert comme la dernière fois, où l’exclusion du jeune pianiste Malofeev avait valu à l’institution montréalaise une unanime volée de bois vert médiatique internationale.

L’Orchestre a toutefois été attentif aux demandes. Puisque le titre choquait, il est devenu « Concertos pour piano et poèmes symphoniques » et la Prière pour l’Ukraine de Valentin Silvestrov a été ajoutée en début de programme. Daniil Trifonov et Rafael Payare ont enchaîné directement le Concerto pour piano et cordes de Schnittke et c’était du meilleur effet. La directrice de la programmation, Marianne Perron, est venue habilement présenter le programme et sa signification avant le concert dans un silence respectueux.

Manifestation polie

Avant le concert, sur la rue Saint-Urbain, une trentaine de manifestants se tenaient silencieusement devant l’entrée avec des pancartes. Il en allait de même pour une petite dizaine supplémentaire sur l’esplanade donnant sur le foyer. Ils tenaient à travers les vitres des pancartes avec des photos de morts indiquant aux spectateurs que ces victimes de la boucherie organisée par la Russie en Ukraine ne pouvaient plus entendre de musique. Certes.

Le cadre des sanctions au Canada a été défini par le ministère du Patrimoine canadien et par le Conseil des arts du Canada. Sont visés les organismes et artistes soutenus par l’État russe ou représentant l’État russe. Sont exclus les individus et les œuvres russes. Le plus grand compositeur ukrainien, vivant, Valentin Silvestrov, déclarait le 16 mars à Deutsche Welle, après son exfiltration de Kyiv : « Boycotter le répertoire russe, ce serait apporter de l’eau au moulin de Poutine. Il pourrait ainsi dire : “Regardez comme le monde entier nous terrorise ! Quel malheur pour nous !” Cela ne l’aiderait qu’à laver le cerveau de son propre peuple. Lorsqu’il s’agit d’organisations ou de personnes qui soutiennent personnellement Poutine, c’est une autre affaire. »

La planète entière s’entend sur cette ligne. Sauf quelques-uns, apparemment.

Contrairement au pauvre Malofeev, le pianiste Daniil Trifonov n’était pas visé par les activistes ukrainiens de Montréal. En entrevue avec Le Devoir, le 13 avril dernier Gregory Bedik, membre du Congrès ukrainien au Québec disait : « Je ne veux pas enlever le gagne-pain de Monsieur Trifonov : C’est un jeune et peu importe ce qu’il pense. Il a été faible sur son compte Facebook en disant : “Je n’aime pas la guerre”. Il n’a pas été direct. » Tout comme Pavel Kolesnikov, autre Russe, qui se produisait il y a 10 jours à Montréal, ce que personne ne semble avoir remarqué (à moins que l’OSM donne plus de visibilité aux coups d’éclat que le Ladies’Morning Musical Club), Trifonov vit en Occident mais ses parents vivent en Russie. Il a de quoi craindre que ses écrits et paroles soient sous haute surveillance.

La distorsion du monde

Il a pourtant fait plusieurs choses, mercredi soir. D’abord, il a joué de la musique, car l’OSM en tenant bon lui a permis de jouer de la musique. Il a donc pu, par exemple jouer en bis, l’Élégie de l’Ukrainien Mykola Lyssenko, musique totalement insignifiante, mais geste très noble, pour ne pas dire très courageux. Ensuite, il a donné une grande interprétation du 1er Concerto de Prokofiev, toute de vif-argent, mordante et vive, quasiment impossible à suivre pour l’orchestre dans la coda du 3e mouvement.

Enfin, il a fait beaucoup plus. Il a montré, dans le Concerto pour piano et cordes de Schnittke qu’il y a diverses manières d’éprouver les meurtrissures de la guerre lorsqu’on ne les vit pas sur le terrain dans sa chair. Il y a plusieurs manières de montrer de la compassion ou d’être en pensée avec ceux qui souffrent. On peut manifester avec des pancartes pour tenter de culpabiliser ceux qui vont au concert. On peut aussi être à ce concert et écouter un artiste (Daniil Trifonov) jouer un concerto d’un compositeur persécuté par un régime totalitaire (Schnittke en Union soviétique) et ressentir dans sa chair la souffrance actuelle d’un peuple victime collectivement d’un similaire totalitarisme. Car la musique peut incarner et transmettre toutes les déchirures et toute la distorsion du monde.

Dans son apparence physique actuelle, Daniil Trifonov arbore une allure christique : cheveux longs et barbe. Il se penche et se brise sur son clavier comme en des souffrances. Il ne lui manque que la couronne d’épines. Or le Concerto de Schnittke, en sections, est un état de calme haché par les distorsions, la violence, les emballements, une valse infernale. Ces contrastes, Trifonov donne l’impression de les décupler dans un rituel inouï. Face à cela, la version de Bronfman et Welser-Möst a l’air d’une galéjade. Beaucoup plus mouvants que les figés et lunaires de Postnikova-Rojdestvenski, Trifonov et Payare rejoignent et surpassent Ghindin-Spivakov (Capriccio) dans l’Allegro qui évoque Prokofiev et dans la hargne destructrice de la valse. C’est à ce moment de destruction quasi nucléaire sidérant qu’Il aurait quasiment été crédible de voir ce Christ déchaîné faire gicler du sang du piano.

Dans ces moments la musique remplace et surpasse toutes les paroles. Elle fait office de catharsis. Chacun peut y voir ce qu’il veut. Trifonov n’a peut-être pas pensé à la guerre, mais chacun était libre d’y penser et peu d’œuvres pouvaient l’évoquer aussi crûment. Dans cette partition ainsi jouée, Schnittke apparaît comme l’antithèse nihiliste de Peteris Vasks. Vasks aspire à l’amour, Schnittke semble obnubilé par les gouffres.

Les deux œuvres françaises au programme ont été prises à bras-le-corps par Rafael Payare. Dans La Péri de Dukas, le chef a particulièrement soigné la pâte sonore et le mouvement, la cohérence des gradations aussi.

Dans La mer, c’est le 3e volet qui lui convient le mieux. Là aussi, les tempos sont judicieusement allants. Ce qui manque, dans les volets I et II, c’est l’audace d’aller au bout des soufflets dynamiques. Or le respect de ces nuances donne une profondeur de respiration qui anime le flux musical.



Concertos pour piano et poèmes symphoniques Silvestrov : Prière pour l’Ukraine (arr. Eduard Resatsch). Schnittke : Concerto pour piano et orchestre à cordes. Dukas : La Péri. Prokofiev : Concerto pour piano n° 1. Debussy : La mer. Daniil Trifonov (piano), Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, mercredi 20 avril 2022.