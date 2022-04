Radu Lupu, l’alchimiste

Une heure à peine après la nouvelle du décès de Radu Lupu, nous apprenions la mort à Paris de Nicholas Angelich. Le pianiste devait jouer à Montréal les 22 et 28 avril puis finir, en juin, son cycle Rachmaninov avec son ami Yannick Nézet-Séguin. « J’ai peine à croire que ces deux légendes, les deux meilleurs brahmsiens, sont parties en même temps », nous a-t-il confié.

Formé à Paris, l’Américain Nicholas Angelich a gravé une intégrale Brahms pour Virgin-Erato. « Nous avons tout joué ensemble : Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, De Falla, Rachmaninov, Prokofiev, Saint-Saëns », nous écrit Yannick Nézet-Séguin, qui avait offert à son ami Nicholas Angelich ses débuts à New York et avait même joué, avec lui, à Dortmund, la Fantaisie en fa mineur pour piano à 4 mains de Schubert. Fa mineur. Dans la symbolique des tonalités, c’est la mélancolie noire et désespérée.

Un symbole de ce triste jour.