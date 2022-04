Mort tragique du chef Boris Brott

Boris Brott, chef emblématique de l’Orchestre de chambre McGill, devenu Orchestre classique de Montréal, est décédé mardi à Hamilton fauché par une voiture.

La nouvelle du décès de Boris Brott a été publiée vers 17 heures, mardi, sur le site Facebook de l’Orchestre Classique de Montréal par sa direction et ses administrateurs : « Toute la famille OCM est dans un état de choc et d’incrédulité. Boris Brott était le cœur et l’âme de l’Orchestre Classique de Montréal, un ambassadeur extraordinaire de la musique classique, reconnu au-delà de nos frontières, un mentor pour d’innombrables jeunes musiciens et un ami très cher pour plusieurs parmi nous. Son décès soudain laisse un vide profond dans la communauté musicale et une grande tristesse dans nos cœurs », peut-on y lire.

Délit de fuite

Le quotidien Hamilton Spectator rapportait dans le même temps que Boris Brott a été fauché dans la matinée par un véhicule conduit par un chauffard ayant commis un délit de fuite. Le conducteur, âgé de 33 ans, a par la suite été arrêté par la police. Boris Brott a été conduit à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.

Né à Montréal en 1944, fils de Lotte et Alexander Brott, Boris était chef d’orchestre, violoniste, professeur et conférencier. Il avait étudié la direction d’orchestre avec Pierre Monteux et Igor Markevitch avant d’assister Walter Susskind à Toronto. Lauréat, en 1968, du Concours international de musique Dimitri Mitropoulos à New York il était devenu adjoint de Leonard Bernstein durant la saison 1968-1969. En 1989, il fut nommé directeur artistique associé de l’Orchestre de chambre McGill d’Alexander Brott, dont il assurera la relève en 2000. Boris Brott a notamment dirigé l’Opera Hamilton et a été nommé en 2003 premier chef d’orchestre des concerts pour les jeunes et des concerts éducatifs pour le Centre national des Arts, qui lui a rendu hommage hier soir à New York.

Il avait donné une nouvelle impulsion notable ces dernières saisons à l’Orchestre de chambre McGill en en faisant l’Orchestre classique de Montréal, avec une programmation enrichie et diversifiée, reflet de la communauté.

« L’OCM reste dédié aux idéaux musicaux les plus élevés de ses fondateurs, Alexander et Lotte Brott, idéaux qui ont été poursuivis avec passion et détermination par notre très cher Maestro Brott. Nous poursuivrons notre mission de présenter des concerts d’une grande qualité qui touchent notre auditoire, concerts inspirés par les normes d’excellence établies par Boris, par son esprit indomptable, par son dévouement à partager ses talents musicaux et par son amour pour l’humanité. » Pouvait-on lire mardi, alors que les témoignages émus affluaient sur les réseaux sociaux.

Boris Brott laisse dans le deuil épouse, Ardyth, ses enfants, Ben, Alexandra et David, ses petits-enfants et son frère Denis.