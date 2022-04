Outhere Music fait l’acquisition d’Analekta

Le groupe européen Outhere Music met la main sur le catalogue de la maison de disques Analekta. Une acquisition qui permettra d’assurer le rayonnement et la pérennité des quelque 600 albums du label montréalais spécialisé en musique classique, estime son fondateur.

« C’est une grande et belle nouvelle pour nous, pour les musiciens et les orchestres avec qui nous travaillons. […] Outhere Music nous distribue depuis longtemps dans plusieurs pays européens ; son fondateur est même devenu un ami. On partage la même vision artistique et la même vision du développement de cette société. On n’aurait pas pu faire meilleur choix d’intégration », se réjouit en entrevue le président et fondateur d’Analekta, François-Mario Labbé.

Lancée en 1987, sa petite entreprise est devenue aujourd’hui la plus grande maison de disques indépendante de musique classique au pays. En 35 ans, elle a produit 600 albums et enregistré plus de 200 musiciens et ensembles. Dans son catalogue, on retrouve des piliers du classique d’ici, comme l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre du Centre national des arts, la violoniste Angèle Dubeau, le pianiste Charles Richard-Hamelin ou encore Les Violons du Roy.

Aux yeux de M. Labbé, l’intégration d’Analekta à au groupe européen Outhere Music, qui est en pleine croissance, va permettre d’assurer « un plus grand rayonnement et une meilleure distribution à l’échelle internationale » du travail des musiciens et ensembles canadiens avec qui sa maison de disques travaille.

« On est leur neuvième acquisition, souligne-t-il. Le groupe détient déjà des marques importantes, comme Alpha Classics — nommé label de l’année par le magazine Gramophone — ou encore Channel Classics, le plus important label d’Angleterre. Outhere Music est en train de devenir le plus grand groupe de musique classique au monde, ce n’est pas rien. »

Il ajoute être aussi rassuré de voir la pérennité de son catalogue assurée grâce à cette transaction. « Je ne cacherai pas que j’aurais 69 ans le mois prochain. Ça devenait une préoccupation de plus en plus grandissante pour moi de savoir comment on pourrait assurer une continuité des opérations sans diminuer la qualité du travail », confie le fondateur de la maison de disques.

L’heure de la retraite n’a pas sonné pour autant, soutient-il. « Même avec cette acquisition, Analekta reste à Montréal et je continue la production. On a même 15 nouvelles sorties d’album prévues entre aujourd’hui et avril 2023. »

« L’intégration d’Analekta dans notre famille de grands labels est une étape importante. C’est notre première incursion sur le continent américain, en commençant par le Québec, où nous avons de fortes affinités. Nous connaissons très bien le catalogue d’Analekta, que nous distribuons depuis de nombreuses années ; ils produisent de grands artistes et partagent notre attachement à la culture et à la qualité. […] Je suis ravi de continuer à suivre cette voie avec Analekta », a déclaré pour sa part le fondateur et président de Outhere Music, Charles Adriaenssen, par voie de communiqué.

Fondé en 2004, le groupe s’est implanté à Bruxelles, à Paris, à Milan, à Londres, aux Pays-Bas et au Mexique. Il s’agit d’un des plus grands groupes indépendants de production et d’enregistrement de musique classique au monde. Ses productions vont de la musique ancienne à la musique contemporaine, en passant par le jazz et la musique du monde.