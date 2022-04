Yannick Nézet-Séguin remporte un prix Grammy

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin a remporté dimanche un des trois prix Grammy pour lesquels il avait été mis en nomination par la Recording Academy. Édité par Deutsche Grammophon en janvier dernier, l’enregistrement de la performance des Symphonies nos 1 et 3 de la compositrice afro-américaine Florence Price (1887-1953) par le Philadelphia Orchestra qu’il dirigeait a été récompensé du prix de la Meilleure performance orchestrale. Il s’agit du premier Grammy de sa carrière.

À titre de chef de l’orchestre du Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin était aussi en nomination pour le prix du Meilleur enregistrement d’opéra pour l’album Poulenc : Dialogues des Carmélites, remporté par la chef américaine Karen Kamensek, qui dirigeait aussi le MET pour une interprétation d’Akhnaten de Philip Glass.

Il était enfin en lice pour le prix du Meilleur album solo vocal classique en tant qu’accompagnateur de la mezzo-soprano Joyce DiDonato sur l’album Schubert : Winterreise. Yannick Nézet-Séguin est directeur musical du Philadelphia Orchestra depuis 2012, en plus de ses fonctions au MET, à l’Orchestre Métropolitain, au Rotterdams Philharmonisch et à l’Orchestre de chambre d’Europe.

« Je ne suis pas très attaché aux remises de prix – c’est d’habitude quelque chose qui me fait plaisir si j’en reçois, mais je dois dire que celui-ci revêt quelque chose de particulier, pour moi et pour l’Orchestre de Philadelphie », a déclaré au Devoir le récipiendaire.

« Premièrement, c’est mon premier Grammy, j’en suis heureux, mais aussi pour le travail que nous avons fait, l’orchestre, Deutsche Grammophon et moi, pour remettre en valeur [le travail] de Florence Pirce, une compositrice négligée, oubliée, et qui aurait dû, de son vivant, connaître un succès formidable. Mais comme elle l’a dit elle-même, sa race et son sexe lui ont nui, or nous voilà plusieurs décennies plus tard à honorer sa mémoire. »

« C’est un travail qui doit partir des plus grandes institutions, comme Deutsche Grammophon, l’Orchestre de Philadelphie et les Grammys : souligner le travail de cette compositrice. Et ça se poursuivra : nous enregistrerons l’intégrale de ses pièces orchestrales, ce qui nous motive beaucoup », a ajouté Yannick Nézet-Séguin, soulignant au passage qu’il s’agit du premier Grammy pour une performance orchestrale que remporte l’Orchestre de Philadelphie en 120 ans d’histoire.

« Après dix ans à diriger l’orchestre, j’en suis vraiment très fier ». L’œuvre de Florence Price sera bientôt présentée (à nouveau) à Montréal par l’Orchestre Métropolitain, promet le chef d’orchestre.

Une première en 64 ans

Pour la première fois en 64 ans d’histoire, la cérémonie des prix Grammy s’était déplacée à Las Vegas. Une première cérémonie retransmise sur le Web avait lieu au MGM Grand Conference Marquee Ballroom avant le grand gala télévisé de 20 h. Montréalaise d’origine aujourd’hui établie à Nashville, Allison Russell avait récolté trois nominations dans la foulée de son splendide album Outside Child. Autrice, compositrice, chanteuse et clarinettiste, elle a offert une élégante performance de la chanson Nightflyer durant ce premier gala, mais a fait chou blanc dans les catégories Meilleur album – American roots, Meilleure chanson – American roots et Meilleur album Americana.

Deux nouvelles catégories de prix ont été créées pour cette 64e édition de la cérémonie dans le but d’offrir une meilleure visibilité aux artistes issus des minorités. Le prix inaugural du Meilleur album Música urbana fut remporté par l’immensément populaire Bad Bunny pour son disque El Último Tour Del Mundo, alors que celui de la Meilleure performance en musique « globale » — nouvelle désignation de ce qui était autrefois appelé « musique du monde » — a récompensé la brillante Arooj Aftab pour sa chanson Mohabbat. Pakistanaise d’origine ayant pris racine à New York, l’autrice, compositrice, réalisatrice et interprète s’inspire du jazz et du folk pour réinterpréter l’héritage musical du sous-continent asiatique ; elle offrira un concert le 5 juillet prochain au Club Soda, à l’affiche du Festival international de jazz de Montréal.

Le groupe rock Foo Fighters était en nomination dans trois catégories et devait offrir une performance lors du gala télévisé. En deuil de son batteur, Taylor Hawkins, décédé subitement le 25 mars dernier, le groupe a annulé sa présence aux prix Grammy et n’a pu récolter ses statuettes remportées dans les catégories de la Meilleure performance rock (pour la chanson Making a Fire), Meilleure chanson rock (pour Waiting on a War) et Meilleur album rock (pour Medicine at Midnight). La Recording Academy avait prévu un hommage à Hawkins lors du gala télévisé.

La surprise de la première cérémonie fut de voir Joni Mitchell se rendre au podium récolter son Grammy du Meilleur album historique (compilation) pour Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967). Sa santé vacillante avait semé l’inquiétude auprès de ses fans, qui ont dû être rassurés de la voir de si bonne humeur au moment de prononcer son discours de remerciement.

L’icône béninoise Angélique Kidjo a remporté le cinquième prix Grammy de sa carrière grâce à Mother Nature, Meilleur album de musique « globale », alors que le musicien canadien Alex Cuba a reporté celui du Meilleur album pop latino pour Mendó. Dans de tout autres genres musicaux, St. Vincent a remporté le prix du Meilleur album alternatif (pour Daddy’s Home), Rhiannon Giddens et Francesco Turrisi ont recueilli celui du Meilleur album folk (pour le superbe They’re Calling me Home), Esperanza Spalding celui du Meilleur album jazz vocal (pour Songwrights Apothecary Lab) et Chick Corea un Grammy posthume pour son solo improvisé sur l’enregistrement de Humpty Dumpty (Set 2).

Le compositeur et chef d’orchestre Jon Batiste arrivait en position de tête dans la course aux prix Grammy avec onze nominations ; avant même le début du gala télévisé, il en avait déjà remporté quatre : Meilleur vidéoclip (pour la chanson Freedom), Meilleure performance roots et Meilleure chanson roots pour Cry et Meilleure musique à l’image (« Best Score Soundtrack for Visual Media ») pour sa musique du film Soul (coécrite avec Trent Reznor et Atticus Ross), un prix reporté ex æquo par Carlos Rafael Rivera, compositeur de la musique de la minisérie The Queen’s Gambit.