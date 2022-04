Justin Bieber en nomination dans huit catégories aux Grammy

L’attention des Canadiens sera portée sur le chanteur Justin Bieber lors de la 64e cérémonie des Grammy, dimanche soir, à Las Vegas, qui récompensera les meilleurs artistes et techniciens de l’industrie de la musique.

La superstar de la musique pop de Stratford, en Ontario, est en nomination dans huit catégories, y compris pour la chanson de l’année pour son single “Peaches” que Justin Bieber a enregistré avec le Torontois Daniel Caesar.

Son tout dernier album Justice (Triple Chucks Deluxe) est aussi en lice dans la catégorie de l’album de l’année.

Par ailleurs, les organisateurs de la soirée ont annoncé vendredi que Justin Bieber va offrir une prestation sur scène.

D’autres artistes canadiens retiennent aussi l’attention à la grande soirée annuelle des Grammy.

L’auteure-compositrice-interprète montréalaise Allison Russell compte trois nominations, dont celle pour le meilleur album Americana, soit un mélange de styles et traditions musicales américaines, pour son premier album Outside Child.

Et malgré son boycott des Grammy, le chanteur torontois The Weeknd est en nomination à trois reprises pour ses contributions aux projets d’autres artistes. Cela inclut un clin d’œil à la meilleure performance de rap mélodique pour Hurricane de Kanye West et pour des apparitions sur l’édition de luxe de Planet Her de Doja Cat et Donda de West, tous deux en lice pour l’album de l’année.

Parmi les autres personnes en lice figurent le chef d’orchestre québécois Yannick Nezet-Seguin, avec trois nominations cette année aux Grammy Awards, notamment pour la meilleure performance d’orchestre pour Price: Symphonies Nos. 1 3 de l’orchestre de Philadelphie et pour le meilleur enregistrement d’opéra pour Poulenc: Dialogues Des Carmélites des Metropolitan Opera Orchestra et Metropolitan Opera Chorus.

L’Ontarien Greg Wells, un producteur de disques de Peterborough, est aussi en lice pour le meilleur album de théâtre musical et la meilleure bande sonore de compilation pour les médias visuels.

Bon nombre des catégories des Grammy avec les candidats canadiens seront annoncées au cours d’une cérémonie diffusée sur le site Web officiel à 15 h (HE), soit avant l’événement télévisé.

La 64e cérémonie des Grammy Awards sera animée par Trevor Noah et sera diffusée dimanche soir sur les chaînes de télévision Citytv et CBS.