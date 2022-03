Des redevances records en musique, mais combien pour les Québécois ?

Certains acteurs de l’industrie musicale au Canada ont réussi à gagner davantage dans la dernière année qu’avant la pandémie. Une augmentation des revenus qu’on explique par l’essor des plateformes d’écoute en ligne, qui ont permis de combler l’absence de spectacles et plus encore. Mais ces chiffres encourageants pourraient cependant trahir la dure réalité des artisans québécois.

C’est ce qui ressort des données préliminaires publiées jeudi par la SOCAN, l’organisation qui collecte les perceptions annuelles des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada, toutes origines confondues.

La SOCAN, qui veille aussi aux intérêts des artisans canadiens sur l’écoute de leur musique à l’étranger, a récolté en tout l’an dernier 416 millions de dollars. Il s’agit d’une somme record, légèrement supérieure à celle engrangée en 2019, avant la pandémie.

De ces 416 millions, près du tiers provient du numérique, principalement des plateformes comme Spotify et Apple Music. Entre 2020 et 2021 seulement, cette source de revenus a connu une croissance de près de 24 % pour les auteurs, compositeurs et éditeurs. De quoi pallier la baisse drastique des montants perçus pour les spectacles et les chansons jouées dans des espaces publics à la radio, une diminution de l’ordre de 70 %.

« On est optimiste face à l’avenir. Parce que le numérique va continuer de croître et les spectacles commencent à reprendre, même si on reste prudent », souligne Martin Lavallée, chef du service du droit de reproduction à la SOCAN.

Combien pour les artistes québécois ?

Ceci dit, rappelons que les données publiées jeudi par la SOCAN comprennent en partie également les sommes touchées au Canada sur les chansons étrangères, qui sont aussi souvent écrites et composées par des étrangers.

Et comme il est avéré que les gros tubes américains profitent de manière disproportionnée des revenus des plateformes d’écoute en ligne, il y a fort à parier que l’industrie québécoise ne bénéficie pas tant que ça de la croissance phénoménale du numérique. Surtout quand on sait qu’à peine 8 % des chansons écoutées au Québec sur les plateformes numériques sont québécoises ; 6 % étant québécoises et francophones.

« C’est [l’angle mort] du genre de communiqué que l’on publie aujourd’hui. Par le passé, les services d’écoute en ligne se sont souvent servis de ces chiffres pour dire qu’ils donnaient beaucoup d’argent aux artistes et qu’on avait donc tort de demander au gouvernement qu’ils investissent davantage dans la culture d’ici. Mais ce n’est pas normal que les plateformes numériques ne donnent rien pour la musique d’ici, alors qu’en télévision, les câblodistributeurs contribuent énormément à la production locale », insiste Martin Lavallée, qui fonde beaucoup d’espoirs dans la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion promise par le gouvernement Trudeau.

La SOCAN n’était pas en mesure jeudi de chiffrer la part des 416 millions de dollars de revenus qui est allée dans les poches des auteurs, compositeurs et éditeurs québécois l’an dernier. Certains éléments dévoilés par l’organisme prouvent d’ailleurs que bien peu d’artisans de l’industrie musicale réussissent à faire fortune avec Internet : au cours de la dernière année, les membres de la SOCAN n’ont engrangé en moyenne que 67,14 $ avec les sources numériques au Canada.

On notera aussi que les perceptions engrangées à l’international par des membres canadiens de la SOCAN ont augmenté de 6 % en 2021 par rapport à l’année précédente. Mais ce succès international des Canadiens pourrait-il avoir été gonflé artificiellement par celui des superstars ontariennes Drake et The Weeknd, deux membres de la SOCAN qui écrivent une partie de leurs chansons ?

Là encore, les chiffres dévoilés jeudi par la SOCAN ne le précisent pas.