It's not Personal, Kallitechnis

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise Kallitechnis a de l’ambition ainsi qu’une voix, affirmée et emphatique, rappelant occasionnellement celle de Sia. Enfilant les parutions avec diligence depuis son premier single talk talk talk en 2017 (dont une collaboration avec le rappeur Lou Phelps et son frère Kaytranada), elle présentait la semaine dernière un quatrième mini-album, minimaliste et plus pop dans sa forme que l’étaient les chansons néo-R&B-soul du précédent EP Because It Feels Good lancé en octobre dernier. Cette retenue, dans l’interprétation et les orchestrations nappées de synthétiseurs, est le fruit de deux rencontres. D’une part, celle avec le compositeur et réalisateur torontois Jaylien — qui chante sur l’excellente Closer to my Dreams et qui a coécrit I’m not Crazy ; d’autre part, celle avec le jeune duo pop-R&B Beach Season, originaire de Calgary. Ces cinq nouvelles chansons sobres, ce qui leur permet de s’incruster aisément entre nos oreilles, nous laissant l’impression que la musicienne a ce qu’il faut pour se mesurer aux meilleures de la planète pop.

It’s not Personal ★★★ Pop Kallitechnis, indépendant