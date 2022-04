Sans oublier, Lysandre

Remarquée en 2020 grâce à un EP prometteur, Lysandre lance un premier album qui la situe d’emblée dans la nouvelle génération de musiciennes douées, aux côtés de Lou-Adriane Cassidy et d’Ariane Roy notamment, qui joignent leurs voix à la sienne sur plusieurs chansons. Virtuose du piano formée à la Royal Academy of Music de Londres, collaboratrice de Klô Pelgag et des Loodies, comédienne à ses heures (La Passion d’Augustine, Chaos), Lysandre Ménard débarque avec un solide bagage musical. Ici, on ne cherche pas à en mettre plein la vue, c’est la justesse qui est visée. Sans oublier est un album de pop rêveuse aux sonorités subtiles et nuancées, aux arrangements complexes (quatuor de trombone, intégration du clavecin, clavinet et du théorbe). On flotte un peu au-dessus du réel, dans un monde enveloppé de mystère où dansent de gentilles sorcières. Lysandre dévoile un vrai talent de parolière ; elle déploie un univers poétique, riche, et rend hommage aux femmes de sa vie, avec un clin d’œil aux écrivaines Sylvia Plath et Marie Uguay. Une très belle entrée en scène.

Sans oublier ★★★ 1/2 ​Pop Lysandre, Chivi Chivi