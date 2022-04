Abri de fortune (pour fin du monde), Koriass

Koriass commence son sixième album avec force. La chanson Abri de fortune sera même la plus rafraîchissante de l’album, sa production rêche, influencée par la tendance drill, inspirant même le MC à rendre plus flexible sa prosodie, réputée pour sa précision presque rigide. Nous aurions pris davantage de chansons de ce calibre — et de celui de Juste fais-le, bon texte ! — sur ce disque, qui, dans sa production, ses thèmes (ceux de la dépendance et du sentiment de ne pas savoir comment s’empêcher de gâcher sa vie) et sa main tendue vers la chanson pop (Corde à linge tente de reproduire le succès de Cinq à sept), ressemble trop à La nuit des longs couteaux (2018). Heureusement, les nombreuses collaborations sont toutes réussies et nous restent en tête. Jay Scøtt brille sur l’excellente Matusalem, avec son instrumentation aux orchestrations façon Motown vintage qui allaient si bien à Amy Winehouse. Mike Clay fait couler le funk-house sur Village des valeurs, Sarahmée et Souldia donnent du poids à Épitaphe et le vétéran Imposs offre encore un couplet passionné sur Effets spéciaux.

Abri de fortune (pour fin du monde) ★★★ 1/2 ​Hip-hop Koriass, Disques 7ième Ciel