Dissonance, Mélodies de S. Rachmaninov, Asmik Grigorian (soprano) et Lukas Geniušas (piano)

Judicieuse idée de confier un récital à cette étoile de la scène lyrique internationale : la Lituanienne Asmik Grigorian, 40 ans, fille du ténor arménien Gegham Grigorian (1951-2016), l’inoubliable marchand hindou du Sadko, de Valery Gergiev. Le titre Dissonance réfère à la romance éponyme, opus 34 no 13, qui ouvre le disque et illustre pour les interprètes les « conflits internes jalonnant ces mélodies ». Comment ne pas aujourd’hui y voir, en plus, un écho à la dissonance du monde et un plaidoyer pour la préservation du répertoire russe ? Méditez ainsi les paroles de Rêve (op 8 no 5) : « Et j’avais une patrie ; Elle était parfaite ! Un pin se balançait au-dessus de moi… Mais ce n’était qu’un rêve ! Ma famille d’amis était en vie. De tous côtés J’entendais des paroles d’amour… Mais c’était un rêve ! » La voix est extraordinaire, le pianiste, on le sait, l’un des très grands de sa génération. Et dans le fameux Op. 4 no 4, grâce à sa ligne et sa tenue, Grigorian supplante Elisabeth Söderström et Galina Vishnevskaïa ! Tout est dit.





Dissonance ★★★★ 1/2 ​Classique Mélodies de S. Rachmaninov, Asmik Grigorian (soprano), Lukas Geniušas (piano), Alpha 796