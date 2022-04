You Showed Me. The Songs of Gene Clark, artistes divers

The Byrds ? Oui, la Rick 12 cordes et les lunettes carrées de McGuinn. Oui, le sourire sous cape de Crosby. Oui, la basse au pic de Hillman. Mais qui connait la place centrale de Gene Clark dans le groupe, sa part dans la composition de Set You Free This Time, I’ll Feel a Whole Lot Better, Eight Miles High ? Il aura fallu longtemps pour que ça se dise, et encore plus longtemps pour que son parcours, avec les Gosdin Brothers, Dillard and Clark, les Flying Burrito Brothers ou tout seul, soit retracé. La Songwriter Series d’Ace Records continue ici de relever les traces que le temps menaçait d’érosion, voire d’effacement. Car on a beaucoup chanté du Gene Clark au cours des ans, mine de rien. Ce florilège le montre bien, de Roxy Music à Juice Newton jusqu’à Death in Vegas avec Paul Weller. Vaste influence. On chérira tout particulièrement une Linda Ronstadt (He Darked the Sun) et on s’étonnera du niveau d’excellence de Full Circle, chanson-titre de l’album-retrouvailles mal-aimé des Byrds en 1973. Le fait est que tout Gene Clark est à redécouvrir.



You Showed Me The Songs of Gene Clark ★★★★ Archives Artistes divers, Ace Records