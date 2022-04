Goodbye Nightlife, Yesterday's Ring

Les confinements ont isolé la plupart d’entre nous, mais ont réussi à réunir les membres de Yesterday’s Ring, le projet country-folk sorti de la fesse gauche du mythique groupe punk The Sainte Catherines, qui était en dormance depuis plus de dix ans. Chaleureuses, mais nostalgiques retrouvailles : les dix chansons originales (plus une magnifique relecture, façon Sufjan Stevens, de Rainy Day d’American Steel !) sont l’occasion de se remémorer des souvenirs de tournées, par exemple sur My Best Western, avec l’essentielle participation de Margaret Tracteur au banjo. Sur l’émouvante ballade country Mama’s lil Sis, c’est la pedal steel de Joe Grass qui fait des miracles, berçant les voix de l’invitée Felicity Hamer (United Steel Workers of Montreal) et du leader Hugo Mudie, dont on oserait dire que la voix embellit avec l’âge. Peu après, les vieux réflexes punk ressurgissent pour secouer I Don’t Think So, London Girls Band et la chanson titre, réflexion sur le poids des années sur ces anciens fêtards impénitents aujourd’hui assagis…

Goodbye Nightlife ★★★ 1/2 Folk Yesterday’s Ring, Duprince