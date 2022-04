Bach, Monteverdi Choir, English Baroque Soloists et J. E. Gardiner

Avec une Saint-Matthieu de Raphaël Pichon (Le Devoir du 26 mars) et une nouvelle Saint-Jean par Gardiner, l’année 2022 nous gâte. C’est aussi le retour de Gardiner chez DG/Archiv après 22 ans de fâcheries. Le refus d’Universal de financer l’intégrale des Cantates de Bach avait conduit le chef à créer sa propre étiquette. Cette 3e Saint-Jean de Gardiner, après 1986 (Archiv) et 2003 (SDG), est liée à une vidéo tournée au Sheldonian Theatre d’Oxford le Vendredi saint de 2021, offerte sur le Blu-ray joint. À l’opposé de l’humble méditation de Pichon dans sa Saint-Matthieu, cette Saint-Jean en découd avec le texte. Curieusement, mis à part l’Évangéliste de Nick Pritchard et le Jésus de William Thomas, les solistes (Alex Ashworth, Julia Doyle, Alexander Chance et Peter Davoren, affreux dans Ach, mein Sinn) n’ont pas la carrure du propos. Par ailleurs, les ingénieurs du son ont été visiblement décontenancés par les défis de disposition et de distanciation. On en reste à Haller pour les Saint-Jean théâtrales et Brüggen et Suzuki pour les plus pieuses.





Bach ★★ Classique Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, J. E. Gardiner, DG, 2 CD + 1 Blu-ray, 486 1822