Le doigt d’honneur, tome II, David Jalbert

Septième album. Valables, les sept. Pas marquants, aucun. C’est comme ça. David Jalbert, fort honnêtement, vaillamment, voire admirablement, est l’un de ces artisans qui savent sculpter leur bout de bois, un peu toujours de la même manière, et qui continuent envers et contre tout : c’est leur mode d’expression et ça rejoint suffisamment de gens pour justifier la suite. Tout juste. Tout le monde ne peut pas être Vincent Vallières ou Richard Séguin. « Je me suis gossé un personnage », chante Jalbert dans Le vent du Nord. « Qu’est-ce qui cloche avec moi ?/Des jours et des années à chercher ma place ici-bas. » Rien ne cloche, David. Ce n’est pas du folk-rock à numéros façon La Chicane, ça roule franc sur les chemins, mais disons que ça peine parfois à sortir du très piétiné « sentier des cœurs perdus » (mentionné dans Le quai de New Orleans). Soulignons et soulignons encore les qualités de la proposition : il se peut que ça vous parle directement au cœur. Je le souhaite, au nom de tous les tenaces de la chanson.

Le doigt d’honneur, Tome II ★★★ ​Folk-rock David Jalbert, Goliath Musique