Poutine et Gergiev planifient le retour des «Théâtres impériaux»

Le président russe, Vladimir Poutine, a suggéré à Valery Gergiev, directeur artistique du théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, d’envisager de recréer une direction conjointe des théâtres Bolchoï et Mariinski. Cette grande manœuvre, dévoilée le 25 mars sur le site en russe de l’agence Tass, s’engage dans la foulée de la démission du directeur musical du Bolchoï, Tugan Sokhiev, et de la présence de son directeur général, Vladimir Ourine, sur la liste des signataires d’une lettre demandant d’épargner les vies humaines en Ukraine.

Alors que le siège de la ville de Marioupol était en phase aiguë, charriant son lot d’images de dévastation, comme de nombreux endroits de l’Ukraine envahie, la recréation d’une administration générale des théâtres lyriques russes était l’une des grandes préoccupations de Vladimir Poutine.

Tass rapporte la déclaration faite par le président russe lors d’une rencontre avec les lauréats des Prix de la culture et des arts : « Le principal concurrent du théâtre Mariinski sur le plan national est le Bolchoï. C’est compréhensible, et c’est une bonne chose que nous ayons l’occasion de comparer nos grandes institutions de classe mondiale. Cependant, vous savez qu’à une époque, la Direction des Théâtres impériaux permettait de gérer les meilleures compagnies et de les développer, sinon de la même manière, du moins de les soutenir pour qu’elles se complètent au mieux. » Poutine a ensuite directement apostrophé le chef : « Valery Abissalovitch [Gergiev], nous en avons déjà parlé. Que pensez-vous de l’idée de recréer la Direction générale ? Je ne dis pas que c’est une sorte de décision… » « Le moment est peut-être venu de réfléchir à la manière de coordonner les efforts », a répondu Valery Gergiev.

Le principal concurrent du théâtre Mariinski sur le plan national est le Bolchoï. C’est compréhensible, et c’est une bonne chose que nous ayons l’occasion de comparer nos grandes institutions de classe mondiale.

Dans les faits, Tass nous apprend que le chef s’était préalablement entretenu à trois reprises au cours des deux dernières semaines avec Olga Lyubimova, ministre russe de la Culture, évoquant les « dizaines de chanteurs extraordinaires, dont certains, aujourd’hui, ont perdu leurs contrats ».

La grande nostalgie

Comme le montre en d’autres occasions le documentaire d’Antoine Vitkine La vengeance de Poutine, diffusé sur France Télévisions le 27 mars, la formule poutinienne « Je ne dis pas que c’est une sorte de décision… » est une forme de rhétorique qui ne cache guère que le sort en est déjà jeté.

La référence aux Théâtres impériaux cadre par ailleurs avec l’idée de renouer avec le passé d’une « grande Russie » qui en appelle historiquement à des sources bien antérieures à l’URSS. On parle ici d’un retour à l’époque de Catherine II, où les six théâtres impériaux à Saint-Pétersbourg et à Moscou avaient un monopole sur les spectacles et prélevaient une taxe sur tous les autres divertissements payants des deux villes, sur lesquels ils avaient un droit de regard. L’abolition de ce monopole ne date que d’Alexandre III en 1882.

Dans la version moderne, la direction centralisée serait d’autant plus tentaculaire que le rayonnement des institutions se déploie au-delà de leurs centres. Le 24 mars, Tass précisait que la construction à Kaliningrad d’un théâtre satellite du Bolchoï moscovite avançait selon les plans. Le Mariinski a, lui, déjà des scènes décentralisées à Vladikavkaz et à Vladivostok et dispose d’un chemin de fer pour rayonner alentour. D’autres théâtres sont en cours de construction à Sébastopol et Vladivostok.

L’ascension de Gergiev dans les années 1990 à Saint-Pétersbourg s’est faite largement au détriment du Bolchoï, à Moscou, scène traditionaliste et désuète qui n’a retrouvé quelque lustre que dans les 20 dernières années, alors que Gergiev, lui, a eu droit à un deuxième théâtre et à une salle de concert.

Sa très probable prise en main du Bolchoï est facilitée par la démission, en date du 6 mars, du directeur musical Tugan Sokhiev. Ce dernier avait en même temps renoncé à son poste à l’orchestre de Toulouse. Se drapant dans sa condition d’artiste, il n’avait nullement mentionné Vladimir Poutine, mais avait été cinglant contre le maire de Toulouse, qui lui avait demandé de prendre position contre l’invasion de l’Ukraine.

L’arrivée de Gergiev à Moscou scellera aussi le sort de Vladimir Ourine, directeur général du Bolchoï, l’un des 17 importants acteurs de la scène culturelle russe qui ont signé, le 26 février, une lettre se concluant en ces termes : « Nous appelons tous ceux dont elle dépend, toutes les parties au conflit, à cesser l’action armée et à s’asseoir à la table de négociation. Nous appelons à la préservation de la valeur la plus élevée — la vie humaine. » Gergiev, qui n’avait pas contresigné cette missive, a toujours été le seul maître à bord des institutions qu’il dirigeait, en prise directe avec les hautes sphères du pouvoir.