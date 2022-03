Deutsche Grammophon signe le pianiste montréalais Bruce Liu

Deutsche Grammophon a annoncé mardi, Journée mondiale du piano, la signature d’un accord exclusif d’enregistrement avec Bruce Liu, 24 ans, vainqueur du Concours Chopin en octobre 2021.

La victoire à Varsovie de Bruce (Xiaoyu) Liu — formé entre 2011 et 2018, d’abord par Richard Raymond au Conservatoire de Montréal, puis par Dang Thai Son, professeur à l’Université de Montréal — lui a donné accès à la parution d’un CD des meilleurs moments du Concours international de piano Frédéric-Chopin sur étiquette Deutsche Grammophon. Trois mois après sa parution, cette carte de visite musicale ponctuelle se transforme en contrat d’exclusivité.

La nouvelle est d’autant plus remarquable que Deutsche Grammophon a sous contrat non seulement le précédent vainqueur du Concours Chopin, le Coréen Seong-Jin Cho, mais aussi un autre jeune pianiste canadien, Jan Lisiecki, 27 ans, que son ascendance polonaise positionne aussi sur ce répertoire.

Imaginatif et spontané

Le président de la réputée maison de disques, Clemens Trautmann, joue la carte canadienne à fond : « [Bruce Liu] rejoint au sein de DG ses collègues canadiens Emily D’Angelo, Jan Lisiecki et Yannick Nézet-Séguin — preuve, s’il en est besoin, que le Canada d’aujourd’hui est clairement un foyer de talent musical. »

Mais ce n’est pas du côté des convergences nationales qu’il faut chercher les raisons de cette signature, au contraire. La chose pourrait jouer si le Canada était un marché majeur, comme le Japon, la Corée, la Chine, la Grande-Bretagne, la sphère germanique ou la France : ce n’est absolument pas le cas.

Avec Bruce Liu, c’est la personnalité de l’artiste, bien perçue par Deutsche Grammophon, qui a été déterminante,. « Le Concours Chopin et tous les concerts qu’il a donnés depuis ont montré au monde un jeune artiste intelligent et dynamique dont le pianisme, l’imagination et la spontanéité sont électrisants », dit M. Trautmann.

Le communiqué de DG souligne d’ailleurs sa « virtuosité incroyablement facile d’où suintent constamment charisme et insouciance ».

Rameau et Tchaïkovski

Bruce Liu s’était lui-même décrit dans Le Devoir : « Ce n’est pas tant que je suis tout le temps heureux, mais je suis un gars plutôt optimiste qui se contente facilement. Donc, dans mon approche de Chopin, on finit par oublier la tristesse, on danse et on fait la fête : ça vient avec mon naturel. »

L’arrivée de Bruce Liu dans le paysage musical est donc un vent de fraîcheur, un retour de la surprise et de la spontanéité après tant d’années où a largement dominé une quête souvent factice d’une « profondeur musicale ».

L’une des premières tâches de Deutsche Grammophon sera de placer ce jeune amateur de natation, d’échecs, de karting, de cinéma, de jazz et d’histoire sur son orbite artistique pleine de joyeuse verve et de le « dé-chopiniser ». « Je n’ai jamais été vraiment un chopiniste », disait-il d’ailleurs au Devoir après sa victoire à Varsovie.

Un récital à thématique française (Bruce est né à Paris) couplera Rameau à Chopin et son premier disque avec orchestre le mettra en vedette dans le Concerto n° 2 de Tchaïkovski, avec lequel Bruce Liu vient de faire ses débuts à Londres, le 10 mars dernier, avec le Philharmonia sous la direction de Santtu-Matias Rouvali.

Reste à savoir quand nous verrons un CD l’associant à Yannick Nézet-Séguin…