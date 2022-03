La majorité des femmes se sentent dévalorisées dans l’industrie musicale

Pour la première fois, une vaste étude, publiée mardi par la Fondation Musicaction, dresse le portrait du rôle des femmes dans l’industrie musicale francophone canadienne et de la perception que celles-ci ont de leur milieu de travail. La majorité d’entre elles estiment leur travail dévalorisé par rapport à celui des hommes, et plus de la moitié disent avoir subi du harcèlement psychologique ou sexuel.

Le document, élaboré à partir de 600 témoignages recueillis dans tous les corps de métier, de l’interprète à la technicienne de scène, donne une mesure chiffrée de ce que différentes prises de parole ces dernières années indiquaient déjà sur la dépréciation du travail des femmes dans l’industrie.

Dirigée par Joëlle Bissonnette, professeure au Département de management de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et spécialiste de l’industrie musicale, l’étude Les femmes dans l’industrie musicale canadienne francophone sonne aussi l’alarme à propos du harcèlement en milieu de travail : 69 % des répondantes estiment avoir subi du harcèlement psychologique dans leur milieu. Parmi elles, 56 % disent avoir été victimes de harcèlement sexuel, et 12 % de gestes qu’elles qualifient de harcèlement criminel.

« L’autre aspect qui m’a aussi donné froid dans le dos, c’est la méconnaissance [qu’ont les victimes] des ressources à leur disposition », raconte Joëlle Bissonnette, soulignant que 66 % des répondantes ne savent pas où se tourner pour obtenir de l’aide en cas de harcèlement.

La question de la place des femmes dans les programmations musicales des radios et des festivals est aussi abordée dans le cadre de cette étude. Les résultats révèlent que les femmes s’estiment défavorisées et ont l’impression que leur travail est plus sévèrement jugé que celui de leurs pairs masculins. Plus de la moitié (53 %) des répondantes « sent[ent] souvent ou toujours le devoir de se prouver davantage en raison de leur genre », une proportion qui grimpe pour les interprètes et les autrices-compositrices (63 %) ainsi que les instrumentistes et les choristes (71 %). L’étude suggère des pistes de solution visant à une meilleure intégration des femmes dans leur milieu. « En priorité, il faut continuer à sensibiliser l’industrie musicale à toutes les formes d’exclusion et de harcèlement », conclut la chercheuse, qui attire notre attention sur le rôle des femmes entrepreneures.

« C’est un thème fort de l’étude, explique Joëlle Bissonnette. Quarante-six pour cent des répondantes ont lancé des entreprises dans le secteur ; près de la moitié de celles-ci sont des artistes. On parle aussi d’entreprises de petite taille, ce qui fait qu’elles sont souvent seules à occuper plusieurs métiers dans leur entreprise. Cela permet de la flexibilité et de la proximitéavec les artistes, mais demande aussi une capacité à s’adapter à de nouvelles situations. »

« Il faut reconnaître que les femmes ont, en certaines matières — dans l’exercice du leadership, la direction d’organisation ou leur rôle dans des activités artistiques créatives —, des manières de faire qui les distinguent, en tout ou en partie en raison du genre, poursuit la chercheuse. Ce qui ressort de l’étude, c’est que ces façons de faire les distinguent et gagneraient à être mieux reconnues. Les femmes exercent du leadership autrement, mais leurs gestes ne sont pas nécessairement bien soutenus dans l’état actuel de l’industrie. On devrait mieux reconnaître leur bénéfice sur le secteur. »

Premier portrait francophone

La particularité de cette étude tient à l’étendue des questions soulevées, selon Joëlle Bissonnette. « On a d’abord recensé toutes les études, au Canada et dans le monde, pour déterminer les thématiques et les problèmes abordés qui touchent à la place des femmes dans l’industrie de la musique, et ce, afin d’élaborer le questionnaire » qui fut soumis aux travailleuses de l’industrie, à l’automne 2020. L’étude dresse un portrait empirique de la situation des femmes, l’approche choisie ayant été de faire un état des lieux plutôt qu’une étude comparative (entre genres, langues ou milieux de travail).

« Comme chercheuse, je trouve intéressant de sortir de l’approche comparée, justifie Joëlle Bissonnette. On a circonscrit le but de l’étude à comprendre en profondeur la situation des femmes en sortant de l’approche comparée, ce qu’on pourra faire ensuite à la lumière des résultats de cette étude, qu’on rend publique pour que d’autres chercheurs poursuivent la recherche. » Plusieurs études similaires avaient été réalisées en Europe et au Canada anglais, principalement en Ontario, mais il s’agit du tout premier portrait pancanadien de l’industrie musicale francophone, à laquelle une majorité (89 %) de résidentes du Québec ont répondu.

Au début du projet, rendu possible grâce à un financement du Fonds de la musique du Canada, la chercheuse et la Fondation Musicaction s’attendaient à recevoir près de 300 témoignages. « Finalement, on en a reçu presque le double, et je pense que ça dit beaucoup », précise Anne-Karine Tremblay, responsable des affaires corporatives et légales et des initiatives collectives à Musicaction. « Je pense qu’il était temps qu’on donne une voix aux femmes, qui avaient envie de s’exprimer sur le sujet. Elles avaient un réel besoin de raconter leur réalité pour soulever des manières de mieux les aider dans le développement de leur carrière. »

« On veut que cette démarche soit constructive, ajoute Louise Chenail, directrice générale de Musicaction. On veut que ça puisse nous inspirer pour que des actions soient posées. »

L’industrie musicale, au féminin et en chiffres 70 % des artistes (interprètes, autrices, compositrices) se disent moins avancées qu’elles auraient espéré l’être à l’étape de leur carrière où elles sont rendues. 46 % des répondantes ont déjà lancé une entreprise dans l’industrie musicale. 53 % des répondantes sentent souvent ou toujours le devoir de se prouver davantage en raison de leur genre. 66 % des répondantes déclarent que leur carrière exerce une influence sur la décision qu’elles ont prise ou qu’elles pourraient prendre de devenir ou non mères. Du nombre, 38 % remettent en question ou reportent à un moment ou un autre de leur carrière le projet d’être mères ou d’agrandir la famille ; 19 % indiquent avoir renoncé à la maternité, même si elles ont pu la souhaiter. 89 % des mères d’enfants à charge qui ont répondu au sondage disent vivre des difficultés en matière de conciliation travail-famille, et ce, dans tous les statuts professionnels ciblés par l’étude. 60 % des participantes ont déjà songé à abandonner leur carrière dans l’industrie musicale ; pour expliquer cette idée, les participantes ont cité la précarité financière (65 %), l’épuisement (48 %) et le manque de reconnaissance (38 %). 69 % des répondantes estiment avoir vécu du harcèlement psychologique. Les données sont tirées de l’étude Les femmes dans l’industrie musicale canadienne francophone. L’équipe de recherche a recueilli plus de 600 témoignages de femmes, dont 89 % résident au Québec et 49 % sont des artistes.