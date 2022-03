Chostakovitch, le programme essentiel d’I Musici

Certains se demandent ces temps-ci quelle place peut avoir la musique russe dans nos programmes. Une réponse claire a été fournie jeudi par I Musici.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’insoumission de Chostakovitch au régime stalinien fut d’une bravoure extraordinaire. Lorsque deux mois après la fin du conflit il composa une 9e Symphonie, le régime s’attendait au pendant « révolutionnaire » de la 9e de Beethoven, c’est-à-dire une grande symphonie chorale. Advint une symphonie de format classique plutôt équivalente à la Huitième du maître de Bonn, mais bourrée de clés, provoquant la fureur de Staline. Un an plus tard son 3e Quatuor à cordes fut mis à l’index pour formalisme et pessimisme alors que le mot d’ordre après la victoire était la joie. Ici aussi la démarche de Chostakovitch était en opposition et accompagnait le peuple dans une morosité d’un pessimisme croissant.

Rudolf Barshaï a appliqué à ce quatuor un élargissement pour orchestre de chambre, autorisé par Chostakovitch. Il ajoutait aux cordes des bois (flûte, hautbois, cor anglais, clarinette, basson) et une harpe. Jean-François Rivest a proposé cette semaine sa propre adaptation qui fait beaucoup de sens, car elle oppose le quatuor à cordes à un groupe élargi de cordes et ajoute des percussions qui apparaissent sous forme de sourde menace à la fin du 2e mouvement, illustrent pleinement le militarisme du 3e mouvement et accompagnent la noirceur du 4e.

Ce schéma d’adaptation avec percussion n’est pas nouveau. Cordes et percussions, modèle d’orchestration de la 14e Symphonie (1969) ont inspiré, par exemple, une réduction de la 15e Symphonie, enregistrée par Gidon Kremer et ses amis (DG).

Correct, mais pas transcendant

Le chef et ses musiciens ont très bien traduit l’esprit du 3e Quatuor, ajoutant même un effet à la fin avec un fondu au noir. Mais c’est surtout la succession entre la menace (II), l’invasion (III) et la désolation (IV) qui frappait les esprits, tant elle saisissait par son actualité en rapport avec l’invasion de l’Ukraine.

Sans nous souvenir des termes précis de Jean-François Rivest, le chef a dit en quelque sorte que, de tous les compositeurs, Chostakovitch était le plus fervent porte-parole de l’humanité.

Dans le quatuor, comme dans le Concerto pour piano n° 1, une œuvre de 1933 moins « chargée », I Musici s’est montré un orchestre attaché à bien faire, exécutant la plupart du temps très bien des choses redoutables (netteté du début du concerto). Mais on ne peut pas dire que l’on ressort de l’audition avec un sentiment de plénitude ou de domination impressionnante du sujet.

Dans plusieurs passages (1er mouvement et 3e mouvement du concerto, 3e mouvement du quatuor), on aurait notamment aimé que les altos s’entendent mieux ou bénéficient d’une répétition supplémentaire entre eux. Ce qui n’est pas le genre de remarques qui affleure en général dans un concert d’I Musici. Nous n’avons pas été renversés non plus par les violons dans le 5e mouvement du quatuor et par les violoncelles dans le 1er mouvement du concerto. Tout cela était très correct, mais pas transcendant. La pandémie et sa distanciation a-t-elle entraînée une légère baisse de régime ? Rien à dire dans un tel contexte sur les Liebesliederwalzer de Brahms : il y a tellement de vrais répertoires pour cordes à défricher…

Quant à Charles Richard-Hamelin, il a maîtrisé le 1er Concerto de Chostakovitch avec verve et un esprit ludique pendant que l’on remarquait que l’accompagnement et la synchronisation étaient bien difficiles. Le problème, ici, était un étrange piano gris et éteint, dépourvu de brio et d’harmoniques et plat en dynamique. On espère voir Charles Richard-Hamelin jouer cette œuvre à la Maison symphonique sur le Steinway de New York.  Stéphane Beaulac, impeccable à la trompette, s’est montré un excellent complice du pianiste.



Charles Richard-Hamelin et Chostakovitch Brahms : Liebeslieder Walzer (arr. Hermann), Valses n° 1, 2, 5, 11 et 17. Chostakovitch : Concerto n° 1, pour piano cordes et trompette. Quatuor n° 3 (adaptation avec percussions de JF Rivest). Charles Richard-Hamelin (piano), I Musici, Jean-François Rivest. Salle Pierre-Mercure, jeudi 24 mars 19h30. Webdiffusion du 31 mars au 17 avril.