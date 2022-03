Jay Scøtt, un pont entre deux scènes

Quelques jours après être passé par le grand plateau de Star Académie pour recevoir une plaque certifiant les 80 000 exemplaires vendus de son succès Copilote (en duo avec FouKi), Jay Scøtt lance sans prévenir un album de reprises de titres marquants de l’histoire du rap québécois.

Après une douzaine d’années à évoluer dans l’ombre de l’industrie musicale, l’auteur, compositeur, interprète, rappeur et réalisateur est devenu la courroie de transmission entre la scène rap et la variété grand public : « Je suis vraiment content de la position que j’occupe : je peux faire une chanson plus pop radiophonique et ensuite aller en faire une avec Koriass, et les deux seront tout aussi acceptées et respectées. »

La surprise est double : pour ses fans, et pour les rappeurs dont les chansons figurent sur l’album Rap Queb Vol. 1. Avec son style mêlant pop, R&B et folk (en raison de la guitare acoustique), Jay Scøtt revisite C’est rendu F.U. d’Yvon Krevé, Ta yeul vis ta vie et reste en vie de KC LMNOP, Ça que c’tait d’Alaclair Ensemble et SAPOUD des Anticipateurs, entre autres succès, populaires ou underground. Entre les vieux classiques et les chansons encore fraîches dans notre mémoire, « j’avais envie de représenter globalement le rap québécois », commente le musicien de Terrebonne, qui reconnaît du même souffle avoir envie de présenter autrement, à son nouvel auditoire, des chansons qui ont marqué notre histoire musicale.

Des écrivains incroyables

« Parfois, les codes du rap » et les préjugés qu’on leur colle « font en sorte que les gens ne sont pas portés à écouter les messages des chansons, analyse Scøtt. Je trouve intéressant d’aborder ce répertoire sous un autre angle, plus chanté, plus pop, en donnant une nouvelle attention aux textes, parce que j’ai toujours considéré les rappeurs comme des écrivains incroyables qui parlent de notre époque. » Même Sir Pathétik, dont il reprend la chanson L’accroc du trippe 2 ? « Au secondaire, on écoutait sans arrêt ! témoigne le musicien de 32 ans. C’était la chanson la plus populaire de tous les temps sur les CD gravés ! »

Et, ajoute-t-il, un artiste qui, aussi raillé soit-il aujourd’hui, « a ouvert la porte à beaucoup de rappeurs à l’époque. Je pense à ce qu’il a fait pour la scène — même chose pour KC LMNOP —, ce gars-là a ouvert la porte pour tellement de rappeurs ».

Mine de rien, c’est en tant que compositeur et rappeur que Jay Scøtt s’est fait les dents dans le monde musical, travaillant alors sous le nom de scène PL3. « Le rap m’est un peu tombé dessus par hasard, raconte-t-il. Je m’intéressais surtout à la production, aux logiciels qui permettaient de faire des beats. Mon but au départ n’était pas de faire du rap, mais quelque part, j’appréciais l’art, surtout les textes — il y a une honnêteté dans le rap qu’on ne trouve pas dans la pop. »

Après plusieurs chansons affichées sur ses pages Bandcamp et YouTube depuis 2011, il est retourné à la chanson à guitare « vers 2020, juste parce que c’est ce qui m’inspirait à ce moment-là. Quand j’ai constaté que ça générait un bon buzz, je me suis simplement dit que ça valait la peine de continuer dans cette voie ». Copilote témoigne de son succès, à tel point qu’aujourd’hui, Jay Scøtt est sollicité de partout pour des collaborations.

Après s’être illustré sur les albums de FouKi et Souldia, entre autres grands noms du rap d’ici, Jay Scøtt apparaîtra sur Abri de fortune (pour fin du monde), le prochain album de Koriass, attendu vendredi prochain. Sa contribution sur Matusalem est remarquable, parce que sa voix et son jeu de guitare occupent presque toute la place, le MC se contentant de rapper l’intro et d’entonner un couplet au cœur de la chanson. C’est tout à l’honneur de Koriass de laisser autant de place à la nouvelle étoile pop sur son album, et tout bénéfice, la chanson ayant le potentiel d’un tube radio.

Comme l’est Copilote. « Je n’ai aucune idée pourquoi cette chanson a autant marché, dit candidement Jay Scøtt. Je l’ai écrite fin 2019 ; c’est une chanson de deux minutes qui n’a pas vraiment de refrain, seulement un petit air fredonné, mais j’ai senti qu’elle créait un bon petit buzz lorsque je l’ai mise sur Internet. C’est lorsque je l’ai reprise avec FouKi [sur l’album Grignotines de luxe, 2020] que ça a explosé. Je pense que le format était bon pour la radio, je pense aussi qu’il n’y avait pas vraiment de chanson estivale au moment où cette version est sortie. »

Question de timing, avance en somme Jay Scøtt, à qui le timing sourit ces temps-ci. « Comment j’ai vécu la pandémie ? C’est la période où j’ai commencé à être écouté par des gens ! » dit-il en riant, ajoutant que ces derniers mois l’ont motivé à travailler encore plus sur ses chansons. Il vit de son art depuis à peine plus d’un an, mais compose et enregistre depuis l’adolescence, mettant d’abord le pied dans le monde de la musique en tant que bassiste et chanteur d’un groupe heavy metal nommé Crosley, « comme le nom de la compagnie de vieux jukebox ».

Son apparition à Star Académie, tout comme sa participation au concert L’OSM au rythme du hip-hop présenté à la Maison symphonique de Montréal les 29 et 30 mars (avec FouKi, Sarahmée, Calamine, Alaclair Ensemble et plusieurs autres), fait office de consécration, après des années de labeur. « Star Académie, ce n’est pas rien, mais en même temps, ce n’est pas le genre d’émission que j’écoute, c’est-à-dire que d’y participer ne me met pas une pression sur les épaules autant que quelqu’un qui consomme ce genre d’émission. Pour moi, ça a juste été une expérience incroyable. »

« Ça m’a frappé lorsque, en ondes, ils ont commencé à faire un peu mon CV, juste avant notre performance. Je me suis dit : “Ah ben tabarnouche, c’est vrai qu’en mettant tout ça bout à bout, je peux être fier !” »

Rap Queb Vol. 1 Jay Scøtt, Disponible sur étiquette 117 Records