SZNZ: Spring, Weezer

Jamais à court d’idées ni à bout de souffle, Weezer nous revient gonflé à bloc après deux albums en 2021. Au menu cette fois, un curieux marathon saisonnier : le groupe lancera un EP à chaque saison en 2022. SZNZ: Spring ouvre le bal et laisse l’auditeur quelque part entre contentement, rire et perplexité. Sur Opening Night, une ouverture qui s’appuie sur un mouvement des Quatre saisons de Vivaldi, Rivers Cuomo chante avec un enthousiasme délirant que Shakespeare le rend heureux, le tout garni de petites touches de flûte à bec et de mandoline… Nous niaise-t-on ? On revient à du Weezer pur jus au refrain, soulagé. Inspiré par la magie, les mythes païens et rites religieux, chaque EP aura sa palette de couleurs et de créatures, annonce Weezer (ici, le vert chlorophylle et les elfes des bois ?). À travers ce foisonnement fanfaron, certains titres plus inspirés se distinguent (A Little Bit of Love, The Sound of Drums). Pas un grand cru, mais l’énergie printanière post-Omicron qui infuse les chansons finit par nous contaminer.



SZNZ : Spring ★★★ Rock Weezer, Atlantic (Warner)