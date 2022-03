Jean-Sébastien Bach: Matthäus-Passion, Pygmalion et Raphaël Pichon

Cette parution est évidemment un événement, d’autant que Raphaël Pichon a pu présenter l’œuvre plusieurs fois en 2021 malgré la pandémie. Entouré de Julian Prégardien en évangéliste, et, parmi les solistes, Sabine Devieilhe, Lucile Richardot, Tim Mead et Stéphane Degout (Jésus), le chef français impose une vision très « chambriste », pas minimaliste (en effectifs), mais intériorisée, d’un drame humain et sacré, qui évacue le monumentalisme. Julian Prégardien, l’évangéliste du moment, y est pour beaucoup dans cette atmosphère méditative qui prend le pas sur une théâtralité exacerbée d’une trame narrative où Pichon fond les épisodes les uns dans les autres. Il y a cependant des irritants : on ne connaît pas les circonstances de l’enregistrement, pas plus qu’on ne sait, parfois, qui chante, les solistes étant dédoublés. Dans Buss und Reu, Lucile Richardot est loin d’être émouvante. De même, Stéphane Degout a eu pléthore d’emplois plus pertinents que celui de Jésus… Il reste cette humilité touchante qui, néanmoins, ne fait pas une révolution discographique.

Jean-Sébastien Bach ★★★ 1/2 Pygmalion, R. Pichon, Harmonia Mundi, 3 CD, HMM 902 691.93