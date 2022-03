Are You Here to Help?, Dolman/Rossy/Jobin

Voilà une proposition aussi satisfaisante que singulière : Are You Here to Help ?, premier album d’un trio montréalais formé d’Aaron Dolman à la batterie et de Sarah Rossy et Eugénie Jobin au chant. Deux voix, des percussions, une touche de vibraphone (gracieuseté de Jobin), c’est tout, et à la fois beaucoup. Des trésors d’imagination qui surgissent de la contrainte, alors que le jeu, fameux, de Dolman — compositeur des pièces, hormis pour cette reprise de Joni Mitchell — sert de décor percussif aux interprètes jouant à s’inventer de captivantes et dynamiques harmonies. L’album s’ouvre sur deux sublimes chansons jazz (Two Boats and the Lighthouse Keeper, Giving (With)) avant de prendre un chemin de traverse en direction de la musique contemporaine, Jobin et Rossy croassant mystérieusement sur The Mountain Sighs a Heavy Breath, étudiant leurs propres timbres vocaux sur les sept langoureuses minutes d’Apart. Jamais hermétique, le trio a ce don de nous tirer l’oreille jusque dans les passages les plus minutieusement étudiés de leur musique complexe, mais enchanteresse.

Are You Here to Help ? ★★★★ ​Avant-garde jazz Dolman/Rossy/Jobin, indépendant