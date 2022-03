Succulente «Hausmusik» à la française

Pentaèdre donnait mercredi soir un concert César Franck dans le cadre du modeste « Festival » Bru Zane montréalais à la salle Bourgie, offrant deux regards originaux sur la musique du compositeur et pédagogue dont le monde musical fête en 2022 le 200e anniversaire de naissance.

Aucune des œuvres au programme n’était destinée à la formation qui la présentait mercredi soir. Peu importe. L’exercice de la Hausmusik (musique domestique) est vieux comme l’histoire de la musique de concert. La forme ancienne de Hausmusik consistait à jouer des œuvres de dimensions modestes. On pense aux Schubertiades. Le genre s’est ensuite raffiné en rapatriant dans un espace restreint des ouvrages orchestraux. Un exemple admirable se cristallise autour de Schoenberg, Berg et Webern avec leurs adaptations légendaires de valses de Strauss.

Des disciples de la 2e École de Vienne ont même adapté des symphonies de Mahler, chose que l’on a redécouverte à l’occasion de la pandémie, avec la distanciation et la nécessité de réduire les effectifs. L’exercice est d’ailleurs redevenu très à la mode auprès de compositeurs et orchestrateurs contemporains.

Ledit exercice n’ajoute ni ne retranche quoi que ce soit ; il adapte à d’autres circonstances. Ceci posé les deux œuvres de César Franck transcrites mercredi soir étaient pour l’une un élargissement et pour l’autre une réduction… et cela fait toute la différence !

Nouvel univers

Dans Prélude, fugue et variation, on oublie presque instantanément le clavier d’origine. L’équipe de Pentaèdre est une telle entité organique que Mathieu Lussier peut penser son élargissement comme un déploiement naturel. La clarinette expose le thème, qui s’enrichit avec l’apport des autres instruments. À la fin de l’œuvre, le thème sera illuminé par la flûte.

Il est fascinant de voir comment cet enrichissement d’œuvres diverses et variées (on pense aux récents Quatuors de Mozart sous la plume de divers transcripteurs) se fait avec naturel comme si Pentaèdre initiait avec une sorte de facilité naturelle et une évidence musicale un nouveau genre.

La Symphonie en ré mineur est une réduction. Une contrebasse et un orgue s’ajoutent à la harpe pour simuler les cordes. Ce qui était geste musical épanouissant dans Prélude, fugue et variation devient défi. Un défi bien assumé, mais un défi tout de même.

Le 2e volet est évidemment le plus « simple », puisqu’il débute avec la harpe et qu’Élise Poulin troque son hautbois pour un cor anglais. C’est bien agréable d’y entendre le cor façon musique de chambre plutôt qu’au loin dans un orchestre symphonique.

C’est dans le 3e volet que l’orgue est le plus présent pour assurer la texture sonore de fond et de nombreuses transitions. Le petit nombre d’instruments met bien en valeur le procédé cyclique du retour des thèmes dans ce Finale. De manière générale, la transcription occupe les instruments à vent en continu. Ce qui est un peu décevant dans le 1er mouvement, c’est la respiration un peu courte du grand soufflet aboutissant à un fortissimo et basculant sur l’allegro non troppo. En formation réduite, le soufflet est modeste et la tension se réduit, l’allegro s’enchaînant très vite. Il en va un peu de même pour l’ultime note de l’œuvre. Il doit y avoir, dans cette formation, une difficulté pour faire croître de manière vraiment efficace une tension dynamique sur une longue tenue.

Tout cela est un petit détail face à une très belle réussite d’ensemble et une exécution engagée et de très haute tenue pour une soirée de découvertes succulentes à tous égards.



Festival Bru Zane Pentaèdre joue César Franck. Prélude, fugue et variation, op. 18. Symphonie en ré mineur (arr. Matthieu Lussier). Salle Bourgie, mercredi 23 février 2022.