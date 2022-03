La musique a des frontières pour IAM et l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé un nouveau report de son concert avec le groupe de rap français IAM. Les spectacles prévus du 2 au 5 mai sont désormais reportés à l’automne 2023.

Le report apparaît comme la conséquence directe des positions anti-vaccination et anti-passeport vaccinal de certains membres du groupe.

« L’OSM et l’emblématique groupe de rap français IAM souhaitant réunir les meilleures conditions pour se produire ensemble sur la scène de la Maison symphonique ont jugé préférable de déplacer cette rencontre tant attendue à l’automne 2023. » Tel est le message diffusé mercredi matin par Pascale Ouimet, cheffe des Relations publiques et relations médias de l’OSM.

À la suite des questions du Devoir mercredi, l’OSM a indiqué en après-midi que « le report des concerts OSM X IAM est principalement dû aux exigences sanitaires en vigueur à l’heure actuelle, pour tous les voyageurs qui entrent au Canada ». En termes plus clairs, ces exigences sont à même de poser problème à l’un, au moins, des cinq membres du groupe. Et pour cause. Il y a deux mois encore, Akhenaton, de son vrai nom Philippe Fragione, déclarait : « Je ne vais pas me faire vacciner alors que je suis immunisé » (il a développé la maladie à l’été 2021 et a été brièvement hospitalisé). Auparavant, il rejetait vertement la « thérapie génique ».

Un goulot à l’entrée

Le Devoir avait déjà questionné l’Orchestre en février dernier, dans un sens plus large, sur la légitimité morale de tenir un concert au printemps avec des musiciens dont le leader, Akhenaton, s’était, en France, fait un soutien notoire des antivaccins et des anti-passeport sanitaire, allant, en octobre 2021, jusqu’à payer des tests aux non-vaccinés pour leur permettre l’accès à leurs concerts.

En d’autres termes, comment une institution qui a pu se tenir à flot grâce aux aides et aux mesures économiques et sanitaires prises pendant la pandémie pouvait-elle allouer ses ressources à l’organisation de spectacles avec des personnes niant la légitimité et l’utilité de ses mesures ?

L’OSM était allé de l’avant. Il est vrai que ces concerts initialement prévus en avril 2020 puis reportés en octobre 2021, avant d’atterrir dans le calendrier en mai 2022, sont une vraie aubaine financière pour l’Orchestre : quatre soirées remplies en des temps marqués par une indéniable frilosité du public, c’est unique.

Quand bien même les rappeurs français auraient pu entrer au Canada, toute personne non adéquatement vaccinée doit fournir un test et se soumettre à une quarantaine de 14 jours avec, en cas de non-respect de cette mesure, une pénalité pouvant aller jusqu’à 750 000 $.

Après une hypothétique quarantaine, sur scène, les « meilleures conditions » chères à l’OSM incluent les normes de la CNESST, où les « mesures particulières pour les artistes des arts de la scène et les salles de spectacle » sont applicables à des artistes « adéquatement protégés », un cadre strictement défini.

On aurait aussi eu du mal à voir comment des musiciens aussi sourcilleux de leur sécurité que ceux de l’OSM, qui étaient allés bien au-delà des normes sanitaires quand ils avaient joué du Vivaldi avec un chœur en décembre 2020, se seraient mis en danger avec des rappeurs. La gérance d’IAM contactée par Le Devoir n’avait pas encore répondu à l’heure où ces lignes étaient écrites.

Il reste, pour ceux qui pensent que l’accueil de IAM est un haut fait de l’histoire de l’OSM, à espérer qu’à l’automne 2023 la COVID sera derrière nous et que des mesures protégeant population et artistes n’auront plus lieu d’être.