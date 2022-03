Éclosion de guitares et de R&B aux Francouvertes

Les soirées préliminaires de lundi et mardi dernier aux 26e Francouvertes n’auraient pu être plus contrastées, la première proposant une affiche de chansons qui groovent sous influence du R&B, mettant en scène Rau Ze, BéLi et YUYU, la seconde portée sur la chanson rock plus classique avec Madame Autruche, Émile Bourgault et Allô Fantôme. Cinq des six concurrents se sont taillé une place dans le top 9 ; ont-ils ce qu’il faut pour y demeurer jusqu’au bout de la ronde ?

Lundi : Rau Ze, BéLi, YUYU

La ronde préliminaire des Francouvertes a aussi cette fonction de baromètre des tendances musicales de la nouvelle génération d’auteurs-compositeurs-interprètes francophones. Lundi dernier, c’est celle du R&B qui transparaissait dans les propositions de Rau Ze, BéLi, et dans une moindre mesure YUYU, auteur d’une chanson pop exploratoire fortement influencée par le hip-hop.



Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Ainsi, Rau Ze (groupe mené par la chanteuse Rose Perron) et BéLi (projet de l’autrice-compositrice-interprète Ariane Béliveau) appartiennent non seulement à la même famille musicale, mais à la même communauté de musiciens. Deux des membres du groupe de la première ont rejoint celui de la seconde, même que Perron est allée chanter les chœurs sur les chansons de Béliveau, comme quoi la dimension compétitive du concours est bien secondaire à l’esprit de camaraderie qui plane parmi les concurrents.

Nerveuse en lever de rideau, Rau Ze a mis du temps avant de libérer sa voix, qui tentait les envolées gospel pour orner ses refrains. On détecte dans la démarche du groupe l’influence des premiers albums d’Erykah Badu, ce mélange très libre de R&B, de soul et de jazz, une influence forcément lourde à porter, l’orchestre n’ayant pas encore atteint la maturité et l’agilité pour la sublimer. Son tour de chant fut sincère et agréable, et visiblement apprécié du public-jury, qui l’a catapulté en première position du palmarès préliminaire.

Curieusement, BéLi a fait bien moins bonne figure que Rau Ze à la fin de la course (8e position), même si sa proposition nous paraissait non pas plus robuste, mais plus originale. Pop avant tout, avec des textes parfois plus percutants (une chanson « anti-patriarcat »), une voix claire qui ne s’aventurait pas dans les codes du soul et du R&B, même si le groove, lui, s’en réclamait. En fin de soirée YUYU (Yoah Ouimet) s’est pointé avec sept musiciens accompagnateurs, offrant une performance chargée aux orchestrations touffues qui supportaient agréablement sa voix au timbre chaud.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Mardi : Madame Autruche, Émile Bourgault, Allô Fantôme

Retour à des propositions plus traditionnelles, en tout cas dans le paysage musical québécois : cette quatrième soirée préliminaire s’est amorcée avec le projet Madame Autruche de l’autrice-compositrice-interprète Mélisande Archambault, projet ainsi nommé pour souligner le caractère de ses chansons « dépressives mais toujours dans la joie » et la posture de « déni » de l’artiste, comme l’oiseau plantant sa tête dans le sable.

L’orchestre a offert une solide performance qui ne s’éloignait toutefois pas beaucoup du parcours même de la musicienne qu’on a vu au sein des groupes Little Misty et Canailles — son folk-rock parfois plus pop, souvent délicatement psychédélique, cette voix franche qui évoquait les bons vieux albums de Louise Forestier, serait dans son élément en première partie de Bon Enfant, pour faire un autre lien avec Canailles.

Photo: Maryse Boyce

Photo: Maryse Boyce

Le palmarès préliminaire, deuxième semaine 1. Rau Ze 2. Émile Bourgault 3. Hôte 4. Allô Fantôme 5. NINAN 6. FAÇADES 7. pataugeoire 8. BéLi 9. YUYU