Morton Subotnick, toujours à l’affût

« Je n’ai jamais donné de performance à Montréal, je n’ai même aucun souvenir d’y être allé », admet Morton Subotnick qui, à bientôt 89 ans, prouvera tout au long de l’heure qu’il a accordée au Devoir avoir une excellente mémoire. À l’invitation du Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (CIRMMT) et des festivals MUTEK et AKOUSMA, le compositeur, professeur et pionnier des musiques électroniques présentera le 23 mars As I Live and Breathe, son ultime performance scénique, décrite par la légende comme « une métaphore musicale de ma vie en musique », une œuvre audiovisuelle mise en images par son collaborateur Lillevan.

Joint à sa maison de campagne dans l’État de New York où il s’est installé après avoir vécu à San Francisco, puis dans Greenwich Village, Morton Subotnick nous abreuvait de son savoir en sautant d’un sujet à l’autre sans jamais perdre le fil de ses idées. À travers lui coule l’histoire d’une des plus importantes révolutions musicales du siècle dernier : l’invention puis la démocratisation des musiques électroniques et des instruments qui les rendent possibles. Son parcours lui donne une perspective particulièrement fine sur la création musicale, perspective qu’il partage avec ses étudiants — et demain avec le public montréalais, lors d’une conférence gratuite présentée au pavillon de musique Elizabeth Wirth de l’Université McGill.

Si vous y assistez, demandez-lui ce qu’il pense de l’intelligence artificielle, cela le remontera en un quart de tour : « L’intelligence artificielle sera basée sur ce que les ingénieurs veulent créer, explique Subotnick. Ça me rappelle cette application, épouvantable, qu’on a présentée comme de l’intelligence artificielle : le logiciel pouvait créer toutes les mélodies possibles. Soit, mais c’était oublier que la musique n’est pas qu’une mélodie, c’est aussi la façon de l’interpréter. Tout est dans la manière de présenter la musique, car la vraie création, c’est la signification, le sens qu’on donne à la musique. Il n’y a rien d’intelligent dans cette intelligence artificielle ! » tranche le maître.

Deux détails de son parcours assurent une place dans l’histoire au compositeur américain qui a participé à la création de la California Institute of the Arts (CalArts) après avoir fondé, avec ses amis Ramon Sender et Pauline Oliveros, la San Francisco Tape Music Center en 1962. Le premier détail : il a intimement collaboré à l’invention d’un des premiers synthétiseurs (modulaire), le Buchla 100 Series, en 1965. Le second : avec cet instrument, il a enregistré la première œuvre originale de musique électronique conçue pour être écoutée sur disque, l’épatant Silver Apples of the Moon édité par l’étiquette Nonesuch à l’été 1967.

« Heureusement que ce disque est sorti avant Switched-On Bach [1968], sinon le public aurait eu une tout autre idée de ce qu’est la musique électronique ! » dit-il en parlant de l’œuvre de Wendy Carlos, qui rejouait au synthétiseur Moog de fameux airs classiques. Cinquante-cinq ans plus tard, Silver Apples of the Moon ne cesse de nous émerveiller. Sur la face A, une étude sur la hauteur et le timbre des sons électroniques évoquant quelque chose comme d’étranges et délicats chants d’oiseaux ; sur la face B, une étude du rythme, tellement urgente et moderne qu’elle aurait pu avoir été composée hier.

« J’étais à la base un compositeur, qui écrivait de la musique pour des instrumentistes », ayant été formé à la clarinette. « Or, ce que j’ai compris très rapidement au début des années 1960, c’est que le monde changeait, que la technologie progressait et que la technologie en musique allait devenir quelque chose d’incroyable », raconte Morton Subotnick, qui imaginait déjà le monde des possibles musicaux qui se profilait alors. Les instruments de musique restaient à inventer, « mais lorsqu’on se lance dans la programmation de logiciels ou la création d’instruments électroniques, on invente aussi un nouveau vocabulaire de création musicale. Et qui doit faire ça ? me suis-je demandé. Des ingénieurs ? Mais non : imaginez si des ingénieurs avaient inventé le langage, la poésie n’existerait pas ! »

Morton Subotnick n’a jamais cessé de composer, même s’il s’est détourné de l’enregistrement d’albums depuis les années 1980, préférant aujourd’hui le contact avec le public. « J’utilise encore le Buchla pour créer mes sons, mais ils sont échantillonnés dans l’ordinateur, détaille-t-il. J’ai aussi enregistré ma voix, ce qui me permet de chanter en duo avec moi-même. Depuis que j’ai commencé à remonter sur scène, j’essaie d’exprimer ce que signifie donner une performance. Il s’agit donc d’une seule et longue création en direct, que j’ai nommée As I Live and Breathe. »

Morton Subotnick & Lillevan, avec Louis Dufort et Ana Dall’Ara-Majek, sera en concert le 23 mars au CIRMMT, 527, rue Sherbrooke Ouest.