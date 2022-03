«À mains nues», sortir du scaphandre

Milieu d’après-midi. Dehors, le printemps parmi les grues, le Gesù semble hors d’atteinte. Entrée. Familiarité rassurante, mêlée d’étrangeté. Ça fait longtemps qu’on s’est vus, hein le Gesù ? Plus de deux ans. Émile Proulx-Cloutier est arrivé en même temps, on s’est ouvert la porte. Il s’assied à distance, une table de distance, masqué. Le grand hall est le même, il n’y a pourtant rien de normal. Prudence sanitaire. Et puis la guerre, surtout. Surtout la guerre. Là-bas en Ukraine, on se bat, on souffre, on meurt. Dans cinq heures, Émile chantera, la salle sera pleine de gens qui savent. La chance d’être au Gesù. Le désir au cœur et la peur au ventre.

Ça change tout, non ? « Oui et non. La conception et la mise au monde du spectacle ont eu lieu en novembre 2021. Je l’ai donné une quinzaine de fois, pour l’avoir bien en main, jusqu’en février. Ce soir, je présente le même spectacle qu’en novembre. C’est sûr que je le relis et le ressens différemment. Mais je jure sur la tête de mes enfants que je n’ai pas changé les monologues ni les textes des chansons. Pas un mot. » Et pourtant, de toute évidence, tout est perçu autrement, dans les circonstances. « Les mots en eux-mêmes ont changé. La charge est différente. »

Passent quelques instants d’un silence tout aussi chargé. « Je pense pas que la mission de l’art est de nous sortir du réel », reprend-il, élargissant le regard. « Le rôle de l’art, c’est pas de nous indiquer comment se comporter, ni de nous donner la bonne lecture du monde. On n’a pas à montrer la voie ! » Le mot résonne dans le hall. Émile a donné de la voix. « L’art se situe dans cet espace troublant où l’on est révélé à nous-mêmes, où l’on met en lumière nos vertiges, nos désirs, nos paradoxes. » Il réfléchit, cherche la bonne métaphore. La trouve. « C’est un peu comme un arbre. Faut être enraciné dans le monde, et en même temps avoir les branches pitchées vers le ciel et tenter d’avoir accès à ce qui nous échappe un peu tous les jours. »

Collisions, coïncidences et confluences

La vie arrive quand elle arrive. Il arrive pour Émile Proulx-Cloutier que Pas perdus / documentaires scéniques, le projet multimédia sur lequel Anaïs Barbeau-Lavalette et lui planchent depuis trois ans, est créé ce mois-ci : ça se passe depuis le 8 mars et ça continue, avec des supplémentaires, jusqu’au début d’avril. Et il arrive qu’À mains nues, le nouveau spectacle de chansons, slams et contes qui nous amène au Gesù, a lieu pour ainsi dire en même temps, « chevauche littéralement », comme dit Émile, de ce jeudi 17 mars jusqu’à début mai. « J’ai déjà vécu des carambolages d’agenda, mais rien comme ça. »

Deux têtes dans sa tête, en collision. Fin fragile et incertaine de pandémie et invasion de l’Ukraine par la Russie, en collision aussi. Arrivées au monde au bord de la fin du monde. « Quand même, relativisons. Je me sens extrêmement privilégié de vivre aussi intensément ce mois-ci et les suivants. C’est du bonheur. Là-bas, c’est l’horreur. »

Le spectacle

Dans la demi-heure avant l’entrée en scène, les spectateurs dansent un petit ballet d’évitement. Hall des fantômes, bal des masques. Les regards ne se croisent pas. Tout au plus chuchote-t-on, deux par deux. Une fois assis, et surtout, une fois le noir tombé dans la salle, ça va mieux. Prudence encore, la conscience de corps étrangers côte-à-côte ne s’estompe pas vraiment.

Derrière son grand piano, Émile Proulx-Cloutier offre d’abord une chanson d’amour, fragile et remplie d’espoir : Petite valise. On est quand même vite arrivés à ce qui est l’essentiel du spectacle : les inédites. Des seize titres proposés, la moitié n’existe pas encore sur disque. Le flambeau. Beaucoup de mots à recevoir tout d’une traite. On attrape ce qui ne donne pas le choix d’être attrapé. Bribes : « Ici on met des couvercles sur les volcans […] La vie elle craque sa violence entre les hivers […] Si tu reviens vivant, tu seras un éclaireur ». Ce n’est pas à propos de la guerre. Et c’est très exactement à propos de la guerre.

Le grand volcan, slam au débit de plus en plus rapide, décrit une serveuse qui « travaille dans le dernier bar d’une p’tit’ville au nord du monde » et qui n’en peut plus d’attendre l’amour, le grand volcan. Énumération des déceptions : « Des amours sangsues des amours sens unique / Des amours en panne des amours en panique ». Jeux de mots, jeux de mains, jeux de vilains. Ça aussi, c’est une sorte de guerre dont personne ne sort gagnant. Une guerre d’usure et d’usagés.

Inspiration et respiration

La belle bombe « qui tictaque au creux des gens » menace d’exploser à tout moment, tant que le boogie roule en boucle au piano, on est saufs. Les opinions tranchées, violent slam, dénonce les guéguerres des réseaux sociaux : « Chacun dans son p’tit carcan, son petit Vatican / Qui dit : choisis ton camp, choisis ton camp ». On mesure l’insignifiance des « opinions de tranchée » parce qu’on pense forcément aux vraies tranchées. Un mot plus que chargé : un mot de la Grande Guerre. « Surtout ne pas fournir de munitions aux imbéciles… »

On rit beaucoup durant ce spectacle, ça ne s’entend pas beaucoup dans ces citations, mais l’homme de théâtre-chansonnier sait varier ses effets, répond plus qu’habilement au moindre mot provenant de la salle. On rit jaune, parfois de bon cœur, c’est un spectacle bienfaisant et confrontant à la fois. Quand Émile chante L’enfant-scaphandre, on se dit que c’est un spectacle pour sortir du scaphandre. Une heure et demie d’inspiration et de respiration. Et s’il y a vers la fin un conte terrible, une grande « histoire de pêche » qui finit dans une chute, allégorie de la folie des hommes qui font porter « le fardeau » de la survie aux enfants, il y a aussi la très, très tendre Craquer les cœurs : « Je le dis tandis que tout le monde écoute / J’t’aime toute ».

À mains nues, Émile Proulx-Cloutier au Gesù (Montréal), les 18 et 19 mars, les 14 et 15 avril ainsi que les 5,6 et 7 mai. En tournée à travers le Québec.