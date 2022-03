La Bronze, gravement dansante

Après avoir fait un détour par le petit écran, décrochant un rôle dans la télésérie Doute raisonnable (ICI Télé) et animant depuis 2019 l’émission Jeunesse arabe, Yallah !à TV5, Nadia Essadiqi revient à la chanson avec Vis-moi, un troisième album sous le nom La Bronze « qui parle de cycle de vie, de mort, de laisser partir ce qui ne nous sert plus pour nous permettre de nous renouveler et d’accepter le cours des choses ». Et plus spécifiquement du corps exultant ses désirs, subissant le regard des autres, un thème préalablement exploré sur son précédent album, Les corps infinis, paru il y a cinq ans.

C’est un disque, insiste La Bronze, qui donne envie de danser, aussi paradoxal que cela puisse paraître si on ne se fie qu’aux textes.

Certes, Nadia Essadiqi s’est entourée de collaborateurs sachant tourner les bons boutons pour transformer une chanson en munition pour les DJ. Les gars du studio Homy, experts locaux de l’esthétique électropop, collaborateurs de Milk & Bone, Lary Kidd et Geoffroy, et coréalisateurs de Vis-moi. Le compositeur house Robert Robert, qui s’emploie à donner de la souplesse à la ballade Monument érigé.Clément Langlois-Légaré, de Clay and Friends, qui ajoute sa touche pop à l’impeccable Adieu, un duo avec Sarahmée. Yannick Rastogi, moitié du duo de compositeurs Banx & Ranx (leur album est sur le point d’être dévoilé), sur l’extrait Briller, « la plus festive chanson de l’album, parce que la plus pop », commente Nadia.

Profondeurs dansantes

C’est le paradoxe de Vis-moi : entraînant, oui, mais grave. Il y a un nuage au-dessus du plancher de danse. On s’y rend le cœur lourd en espérant chasser les doutes que charrie la voix suave de Nadia. « Je trouve pourtant que, dans mon désir d’explorer la noirceur et de la transcender pour focaliser ensuite sur la lumière, il y a quelque chose de festif, réplique-t-elle. Pour moi, y a plein de moments très festifs sur cet album, justement parce qu’il est plein de contrastes, passant de l’introspection à la désinvolture. »

On s’accordera alors sur ceci : Vis-moi est un disque charnel. « Tu entres dans moi / D’abord avec les yeux / Ensuite avec ta voix / On fait un de nous deux / Ta langue me couche », détaille-t-elle sur Océan, la plus audacieuse, sur le plan musical, des chansons de l’album. Et encore sur Eaux, qui se présente comme une ballade néo-R&B avant de virer house : « Quand les murs tombent / Les nuits sont longues / J’oublie mon corps / Il crie si fort ». Face à ces moments décomplexés s’oppose le texte grave de Sois ferme, une chanson puissante, tendue par la rythmique électro qui en quadrille le refrain. Elle débute avec ces lignes : « À quel âge les femmes sont-elles périmées /J’ai peur qu’on n’ait plus envie de me déshabiller… »

« La pression du regard des autres, de ce qui est adéquat en termes de corps, de succès, de style de vie, est très présente en cette époque des réseaux sociaux », constate La Bronze, qui avoue ne pas y échapper. La minceur et la jeunesse évoquées dans Sois ferme « sont bien vues ou valorisées dans notre société. C’est dur pour tout le monde de vivre ça sans être happé par la pression de ce qui est vu comme adéquat. Trouver son espace là-dedans, c’est la démarche de toute une vie. »

« Personnellement, j’ai peur de vieillir, confie La Bronze. Je ressens [mon âge] dans le regard des autres, dans celui de mes employeurs par exemple. C’est cette impression que la femme perd de sa valeur avec le temps qui passe. C’est aberrant puisque dans tant de sociétés, ailleurs qu’en Occident, des communautés savent que vieillir est un cadeau. Là-bas, on garde les personnes âgées près de nous, on bénéficie de leur sagesse, de leur expérience, alors que dans notre monde, la vieillesse est moins valorisée — surtout en ce qui concerne la femme. C’est triste puisque vieillir, c’est quelque chose de tellement beau, c’est l’accumulation d’expériences et le partage de celles-ci. Si on l’embrassait mieux, le monde en serait plus riche. »

Racisme latent

Dans Adieu, une chanson écrite avec la rappeuse Sarahmée, le regard des autres s’accroche aussi à la différence de couleur de peau. Le refrain sous-entend le genre de préjugés qui touchent particulièrement les citoyens d’origine arabe comme Nadia Essadiqi, dont les racines sont marocaines : « Chez toi c’est les bombes non ? / Et le désert et la misère / Vous tuez le monde non ? / Fais tes prières, adieu la Terre ».

« Je prends le point de vue d’un personnage qui s’adresse à quelqu’un qui n’a pas la peau blanche et qui ignore tout de son parcours, explique La Bronze. Ça concerne beaucoup le monde arabe, qui est démonisé : lorsqu’on entend ce mot, “Arabe”, on pense au terrorisme, alors que 99,9 % des habitants du monde arabe sont pacifiques. Il existe chez nous, ce racisme latent, sous-jacent. Celui qui fait dire : “Je ne suis pas raciste, mais…”, un racisme qui est en fait simplement un manque d’éducation, et qui déshumanise certains peuples à cause de ce qu’on voit d’eux dans les médias. On les associe ainsi aux massacres, aux attentats. On perd notre empathie à leur égard lorsqu’on ne les voit que dans ce contexte. »

D’où la pertinence d’une série comme Jeunesse arabe, Yallah !, insiste Nadia. « On voit alors que ces jeunes [du monde arabe] fréquentent l’école, ont des amis, vont prendre des cafés et des bières, comme tout le monde ici. Je pense qu’il y a une clé là-dedans, c’est-à-dire voir les gens au quotidien, leur vie telle qu’elle est, pour susciter de l’empathie à leur égard et comprendre finalement qu’on est tous faits pareils, sous notre mince couche de peau. C’est de ça qu’on avait envie de parler, Sarahmée et moi, dans cette chanson. »

Une superbe chanson pop, d’ailleurs. Comme quoi il est effectivement possible de danser sur des sujets graves.



Vis-moi La Bronze, Audiogram. Le lancement-spectacle officiel a lieu le 14 avril, au National.