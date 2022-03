Les concours musicaux devant le schisme russe

Le monde des concours musicaux est en émoi après que ceux de Dublin en Irlande et de Honens à Calgary ont fait part de l’exclusion des candidats russes en mai prochain.

« On est revenus des décennies en arrière ! Il n’y a jamais eu d’effet aussi brutal que ce que nous vivons aujourd’hui », s’exclame Michel Stockhem, directeur de l’École supérieure des arts à Mons, en Belgique, et mémoire vivante du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique. « Au plus tard depuis la chute du Mur, la question de la représentation nationale a été évacuée des concours. Et là, elle existe de nouveau, par le jeu des armes. »

Devant le tollé, il n’aura fallu que quelques jours pour que les responsables du Concours Honens reviennent sur leur décision.

Deux fronts

Les hostilités ont débuté le 3 mars, lorsque le Concours international de piano de Dublin, dirigé par le pianiste John O’Connor, a envoyé un courriel aux candidats russes : « Le concours n’est pas en mesure d’inclure des concurrents de Russie dans l’édition 2022. […] Nous espérons que des valeurs culturelles partagées nous aideront à rassembler le monde pacifiquement dans le futur. Nous vous rembourserons vos frais d’inscription », disait ce courriel se prévalant d’une « unité avec nos collègues des arts à travers le monde, en des temps troublés ».

En ce qui a trait à l’« unité », la Fédération mondiale des concours internationaux de musique (FMCIM) a immédiatement publié un communiqué condamnant « dans les termes les plus forts l’horrible guerre qui cause au peuple ukrainien une douleur et une souffrance inimaginables », mais affirmant qu’« aucun participant ne peut être automatiquement déclaré représentant d’une idéologie simplement en raison de sa nationalité ».

Ce même 3 mars, le Concours international de piano Van Cliburn au Texas prenait le contrepied de Dublin : « Les pianistes d’origine russe […] ne sont pas des fonctionnaires de leur gouvernement et leur participation au concours Cliburn n’est pas parrainée par l’État. Par conséquent, conformément à la vision de Van Cliburn […] et à notre mandat de soutien aux jeunes artistes […], les pianistes d’origine russe seront autorisés à auditionner pour le concours Cliburn. L’histoire de Van Cliburn et de sa victoire pendant la guerre froide au Concours international Tchaïkovski à Moscou a inspiré le monde entier en tant que témoignage de la transcendance de l’art, même dans les moments les plus tendus entre deux superpuissances. »

De manière surprenante, la décision de Dublin a fait tache d’huile à Calgary, où le conseil d’administration du Concours Honens, lui aussi prévu en mai 2022, a publié le 9 mars un communiqué annonçant l’exclusion des jeunes pianistes russes, estimant « nécessaire que Honens fasse une déclaration forte en réponse à cette crise humanitaire catastrophique et inadmissible ». « Honens reconnaît qu’il n’y a pas d’issue parfaite dans cette affaire et regrette que ce soit les six jeunes pianistes qui fassent les frais d’une décision basée sur les actions brutales du gouvernement russe. »

En début de semaine, le Concours Honens a rejeté toute demande d’éclaircissement de la part du Devoir. Mais, jeudi soir, nous avons appris la subite volte-face de la direction du Concours. « En tant que conseil d’administration, nous avons activement participé à des conversations difficiles et à des réflexions individuelles qui nous ont amenés à reconsidérer notre décision. En fin de compte, nous avons décidé de réintégrer les concurrents de nationalité russe », écrit Neil Edwards dans un communiqué. Selon les informations obtenues par Le Devoir, la menace de défection de candidats et de membres du jury a eu raison de l’entêtement initial des responsables.

Les organisateurs étaient en effet intraitables avec tout le monde, y compris avec les candidats qui s’étaient émus de l’exclusion de leurs six collègues. D’après les informations du Devoir, au moins 14 des 50 candidats avaient écrit au directeur général, Neil Edwards. Réponse transmise par courriel : « La décision du conseil d’administration de Honens est définitive. » « Ils n’ont même pas accepté l’idée d’un concert de solidarité pour l’Ukraine », nous disait cette semaine la candidate canadienne Élisabeth Pion.

Trois candidats canadiens, Rachel Breen, Ádám Balogh et Élisabeth Pion, avaient déjà fait savoir officiellement et sur les médias sociaux que, par solidarité, ils se retiraient de la course. Restait le jury : qui voudrait juger un concours fantoche ? On trouve au jury de la finale des pianistes renommés tels que Michel Béroff, Stewart Goodyear et Orli Shaham. Michel Béroff nous avait indiqué avoir contacté le Concours après cette prise de position et disait réserver sa réponse quant à la suite des choses.

Tenants et aboutissants

Exclure les jeunes Russes de concours internationaux, c’est les considérer non comme des individus, mais comme des porte-drapeaux d’une nation. C’est cela qui, comme le note Michel Stockhem, était complètement révolu.

« Il y a un parallèle avec les sports, nous dit le professeur belge. Les écuries étaient nationales avant la Seconde Guerre mondiale (on pense au Tour de France cycliste). Dans certains sports, c’est resté un peu après la guerre, avec les autos rouges pour l’Italie, bleues pour la France ou vertes pour l’Angleterre. Aujourd’hui, en formule 1, plus personne ne représente une nation. Dans les secteurs où la représentation est nationale, la Russie est évacuée (par exemple au soccer), parfois à cause du dopage, mais en musique, cette question ne se posait plus. »

Le pianiste français Philippe Cassard renchérit : « Il y a des pianistes qui ont fait leurs premières années d’apprentissage de haut niveau à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais partent ensuite à l’étranger. » De fait, « Dublin barrait la route à des candidats russes qui étaient aux États-Unis : c’est doublement absurde », note Michel Stockhem.

Ancien lauréat du concours de Dublin, qui, depuis la décision, s’est brouillé avec John O’Connor, « un ami de 30 ans », Philippe Cassard ajoute : « Dans les candidats du concours de Dublin, trois n’étaient même pas nés quand Poutine a pris le pouvoir, il y a 22 ans. Là encore, comment punir les gens de quelque chose dont ils ne sont pas responsables ? » Philippe Cassard souligne que « quand on est dans un jury, on écoute un musicien ».

Jacques Marquis, directeur général et artistique du Concours Van Cliburn, va dans le même sens : « Les drapeaux sont là pour montrer le rayonnement international d’un concours, mais, quand ils gagnent, les lauréats sont des porte-parole de la musique à travers le monde. » Jacques Marquis dit avoir reçu des dizaines de courriels pour le féliciter de sa décision. « Il faut protéger les musiciens et ne pas être instrumentalisé pour des décisions politiques. Honens a pris une décision politique », dit-il. C’est sans doute pour cela qu’à Montréal, Christiane LeBlanc, directrice générale du Concours musical international, qui n’avait certes pas de Russes dans sa présélection pour la catégorie Voix 2022, se dit « plutôt du côté de la Fédération, et non du côté de Honens ».

Problèmes en cascade

Pour Michel Stockhem, c’est à terme toute la représentativité des concours qui est sur la sellette. « Les jurys qui font leur premier tour en vidéo en ce moment pourraient très bien accepter des candidats russes et se retrouver avec des candidats qui ne pourront pas venir. Le nombre de candidats russes va être réduit dans les prochains mois ou les prochaines années par le fait que les Russes à l’étranger n’auront pas accès à leur compte en banque et que les Russes en Russie n’auront plus de contacts. »

À l’inverse, la FMCIM va avoir à statuer sur l’épineux cas du Concours international Tchaïkovski. « C’est un concours soutenu par l’État, outil de promotion de Poutine qui, jusqu’en début de semaine, était sur la page d’accueil de son site Web. Il est organisé par Valery Gergiev et Denis Matsuev », note Jacques Marquis, trésorier et membre du conseil d’administration de la Fédération.

« L’exclusion d’un concours de la FMCIM ne peut être décidée que par un vote à la majorité absolue de tous les membres. Une telle exclusion n’est pas une décision facile à prendre et demande à la fois du temps et une considération attentive de tous les arguments », nous écrit Florian Riem, secrétaire général de la Fédération.

De la même manière, M. Riem indique au Devoir qu’en tant qu’« organisation démocratique qui doit vivre avec des divergences d’opinions », la Fédération n’envisage aucune mesure contre les concours qui excluraient les candidats russes, même s’il pense que cette posture ne fait que « donner de nouveaux arguments au président russe ».

L’organisme, dont la priorité n’est pas « l’aide matérielle » et qui ne pourra donc faciliter la présence de Russes dans les concours dans le futur, joue l’apaisement : « Il faudra beaucoup de temps avant que nous ne retrouvions des relations relativement normales. Il est donc d’autant plus important de maintenir les relations avec l’autre côté de la frontière. Dans quel autre domaine que celui de la culture pouvons-nous trouver autant de valeurs communes ? […] Nous faisons confiance à nos collègues “de l’autre côté”, et ils nous font confiance. Nous avons besoin d’eux, et ils ont besoin de nous. C’est pourquoi le but de la FMCIM est de maintenir un dialogue et de ne pas condamner tout et tout le monde. »

