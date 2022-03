Arcade Fire signale son retour avec «WE»

Le groupe montréalais Arcade Fire a profité du sursaut printanier pour dévoiler une nouvelle chanson intitulée The Lightning I, II et annoncer son retour, quatre ans après la fin de la tournée de son précédent album, Everything Now, paru en 2017. Le 6 mai prochain, l’orchestre lancera WE, un sixième album en carrière réalisé par Régine Chassagne, Win Butler et le collaborateur de longue date du groupe Radiohead Nigel Godrich.

Accompagnée d’un vidéoclip, la chanson The Lightning I, II rassurera déjà les fans du groupe : dans sa forme comme dans l’inébranlable espoir en un avenir meilleur qui traverse son texte (« The sky is breaking open, we keep hoping / In the distance, we’ll see a glow / Lightning light our way / ‘Til the black sky turns back to indigo »), on y reconnaît la fougue du Arcade Fire des albums Neon Bible (2007) et The Suburbs (2010). Un retour en forme, donc, pour l’orchestre qui, après avoir exploré avec succès un rock plus synthétique sur l’album double Reflektor (2013), s’était égaré avec un concept ronflant et des chansons déboussolées sur le mal aimé Everything Now.

Chanson à deux volets (ou deux chansons en une), The Lightning I, II débute dans une certaine retenue, enrobant son groove dans d’opulentes orchestrations de cordes, ponctuées par les accords de piano droit plaqués par Régine Chassagne, qui place dès les premières secondes ce genre de thème mélodique fédérateur qui a fait la renommée du groupe depuis le début de sa carrière.

À la moitié des quelque six minutes que dure l’extrait, la machine s’emballe, lancée par Win scandant « one, two, three, go ! », un appel auquel répond le batteur Jeremy Gara avec entrain, alors que les images en noir et blanc du vidéoclip suivent Win Butler marcher à contrevent dans les rues de la Nouvelle Orléans, le ciel menacé par la trompe d’une tornade. Neuf ans après avoir réalisé celui de la chanson Afterlife, la Torontoise Emily Kai Bock signe ce fougueux clip dédié à la mémoire de la maman du multi-instrumentiste Richard Reed Parry récemment décédée.

Par communiqué de presse, la maison de disques d’Arcade Fire a fourni davantage de détails à propos de ce sixième album, présenté comme « une épopée concise de 40 minutes » inspirée « autant sur les forces qui menacent de nous éloigner de ceux que nous aimons » que par « l’urgence de les surmonter ». En entrevue hier à la BBC, Win Butler a précisé que le titre du nouvel album, WE, était inspiré de celui d’un roman dystopique de l’écrivain russe Evgueni Zamiatine paru en 1920, et qu’une tournée de concerts était en préparation.

La face « I » de l’album comptera trois chansons, puis quatre sur la face « WE ». À l’occasion d’un concert-bénéfice pour les réfugiés ukrainiens que le groupe a donné au petit Toulouse Theatre de la Nouvelle Orléans lundi dernier, Arcade Fire a présenté trois des sept nouvelles chansons : Age of Anxiety I au lever du rideau, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), Puis The Lightning I, II. Selon le média numérique Stereogum, Peter Gabriel chanterait en duo avec Régine sur la chanson intitulée Unconditional II (Race and Religion) placée sur la seconde face de l’album.

Les fans du groupe étaient aux aguets depuis quelques semaines déjà, certains d’entre eux ayant reçu par la poste une énigmatique carte postale portant le logo du groupe. Chaque carte portait la phrase « WE missed you », accompagnée de portées musicales d’une chanson qui reste encore à être dévoilée.