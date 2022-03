Musique: quelques suggestions de spectacles printaniers

Nommez un artiste bien-aimé ou un nouveau venu : vous le trouverez certainement à l’affiche ce printemps, que ce soit au Centre Bell (de Justin Bieber aux Cowboys Fringants en passant par Sting) ou au Centre culturel de la Pointe-Valaine (Jordan Officer, Émile Bilodeau, Mara Tremblay…). Mobilisation générale : précipitez-vous, et célébrez le retour du spectacle vivant.

Damien Robitaille

Retour sur scène ? Son tour de force quotidien d’homme-orchestre (500 chansons interprétées, au dernier compte) l’a propulsé à l’avant-scène de la planète numérique. Il sera presque étrange de le retrouver hors de son cubicule, en tournée québécoise à partir du 17 mars, au Versant du Village, à Bromont.

Louis-Jean Cormier

Le ciel est au plancher, de loin l’album le plus personnel, voire cathartique, du parcours de l’homme de Sept-Îles — la traversée d’un deuil — appelle au partage. Et partages il y aura. Si vous résistez à l’envie de prendre la route jusqu’au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre, le 17 mars, des spectacles à L’Anglicane de Lévis et au Granada de Sherbrooke suivront de peu.

Mitski

Paru il y a cinq semaines, Laurel Hell, sixième album de l’autrice-compositrice-interprète a atteint le sommet des ventes au Billboard, un exploit pour cette Américaine qui défend une chanson pop aux textes intimes et incisifs. Au Théâtre

St-Denis, à Montréal, le 19 mars.

Hay Babies

Julie Aubé, Vivianne Roy et Katrine Noël ont le happening multicolore tout prêt pour le spectacle de leur album psycho-pop Boîte aux lettres, y compris les vêtements assortis, créés par Julie. Éblouissement de tous les sens en perspective, notamment au Zaricot de Saint-Hyacinthe, le 19 mars.

Steve Hackett

Le guitariste des grandes années de Genesis propose l’impossible : recréer l’expérience mythique du spectacle Seconds Out de 1977, avec l’épique The Cinema Show en prime. Si quelqu’un peut, c’est lui : rendez-vous à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 31 mars.

Sons of Kemet

L’ensemble afro-jazz londonien mené par le saxophoniste Shabaka Hutchings vient présenter le matériel du percutant album Black to the Future (mai 2021) dans ce qui promet être une fête autant qu’un exutoire. Au Théâtre Corona, à Montréal, le 1er avril.

Thierry Larose

Paru au plus fort de la pandémie en mars 2021, l’excellent album Cantaloudu jeune auteur-compositeur-interprète n’aura pas encore tout à fait existé sur scène. Ce concert aura sans doute des allures de libération, pour le musicien comme pour ses fans. Au Club Soda, à Montréal, le 14 avril.

Salomé Leclerc

La voix plus que jamais à l’avant, portant des refrains plus que jamais accessibles, la chanteuse et musicienne sait comme nous que l’album Mille ouvrages mon cœur est fait pour exulter devant public, et c’est ce que la tournée du printemps permettra enfin. C’est à la Maison des arts de Laval que ça démarre, le 15 avril.

Big Thief

Au sommet de son art, le groupe folk-country-rock alternatif lançait le mois dernier Dragon New Warm Mountain I Believe in You, déjà un sommet de l’année discographique. Ce concert à Montréal pourrait tout aussi être un des moments forts de l’année musicale. Au Théâtre Olympia le 18 avril.

Charlotte Cardin

Cette fois sera la bonne : contrainte en janvier dernier de repousser sa première série de concerts, Cardin prendra d’abord possession de l’Impérial à Québec avant de s’installer dans l’ancien Métropolis de Montréal pour quatre représentations. À l’Impérial de Québec du 16 au 19 mars, au MTelus du 29 avril au 2 mai.