Le surprenant printemps musical russe du Québec

Les saisons artistiques 2020-2021 reprennent dans la normalité, jusqu’à leur terme espérons-nous. Voici ce que nous réserve la scène classique.

Le concept de normalité, ou de presque normalité s’agissant de la distanciation des musiciens et du port du masque par les spectateurs, ne touche pas que la salle de concert. Le point névralgique pour les organisateurs de concerts se situait au niveau fédéral, avec la question des tests PCR aléatoires à la frontière. Il était en effet, jusqu’au 28 février, impossible de prévoir si un artiste entrant au pays allait pouvoir être à pied d’œuvre dès son arrivée ou seulement après 72 heures en attente d’un test. Cette contrainte rendait la planification des concerts et répétitions d’artistes étrangers quasi impossible.

Conséquence : la perturbation des calendriers connue en février et début mars s’achève et les programmes de saison imprimés avant l’automne 2020 font globalement foi, avec parfois quelques ajouts comme, à la salle Bourgie, un volet de reporté des cantates de Bach, assumé les 9 et 10 juin par I Musici et Jean-François Rivest, et, à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), du 10 au 12 mai, la 7e Symphonie de Bruckner par Rafael Payare, un concert qui n’avait pu avoir lieu en janvier.

Convergences !

Le directeur musical de l’OSM dirigera la 9e Symphonie de Beethoven en clôture de saison, les 31 mai 1er et 2 juin, mais aussi le Concerto pour piano et cordes de Schnittke et le 1er Concerto de Prokofiev avec Daniil Trifonov les 20 et 21 avril, concert comprenant par ailleurs La Péri de Dukas et La mer de Debussy. Ironiquement, l’OSM a en quelque sorte un « printemps russe », mais sans que l’on puisse redire, par exemple, à la 9e Symphonie de Chostakovitch que dirigera Jordan de Souza les 18 et 19 mai.

La Passion selon saint Matthieu de Bach les 13 et 14 avril dirigée par Paul McCreesh sera la grande œuvre chorale à l’OSM, rôle que remplira le Requiem de Mozart le 24 avril pour les Violons du Roy et Bernard Labadie, Carmina Burana pour le jeune chef Francis Choinière le 28 mai, et le Requiem allemand de Brahms le 20 mai pour l’Orchestre Métropolitain (OM).

L’orchestre de Yannick Nézet-Séguin peut se réjouir d’avoir placé ses pièces maîtresses dans le dernier tiers de la saison. La cheffe Speranza Scappucci dirigera La mer le 8 avril, Nicholas Angelich viendra jouer « L’empereur » de Beethoven le 29 avril et les Concertos no 1 puis no 2 de Rachmaninov les 18 et 19 juin. Et surtout, concert très attendu, Nathalie Stutzmann dirigera la Symphonie pathétique de Tchaïkovski le 4 juin. À l’OM aussi, le répertoire russe est en vedette. Par contre, des questions d’annulation d’artistes potentiellement compromis avec le régime ne se posent pas vraiment à Montréal : un concert Gergiev-Mariinski était en préparation pour l’automne 2022. Il est vite passé aux oubliettes.

I Musici et Les Violons du Roy se réuniront le 26 mai sous la direction de Jean-François Rivest dans un programme culminant avec La nuit transfigurée de Schoenberg, les poèmes de Dehmel étant dits par la comédienne Sophie Cadieux. Chacun de leur côté, I Musici reçoit Charles Richard-Hamelin le 24 mars dans Chostakovitch (!) et retourne au baroque le 14 avril, alors que Les Violons du Roy accueillent Nicolas Alsteadt comme violoncelliste et chef le 7 mai. L’Orchestre classique de Montréal de Boris Brott s’associe à Karina Gauvin et à Caprice le 28 avril pour un concert Haendel et propose un programme « Grandes Québécoises » le 17 mai.

Fastes français

Arion propose « Les soupers du Roy » sous la direction de Mathieu Lussier du 29 avril au 1er mai ; Les Boréades sont dans la même veine mais avec moins d’apparat avec « Jouvence pour un Roi fatigué » le 10 avril

Caprice propose les oratorios de Pâques et de l’Ascension, de Bach, à la cathédrale Christ Church le 31 mars ; Constantinople accueille Marco Bealey le 19 mars, alors queClavecin en concert présentera un concert par mois, des airs rares du XVIIIe siècle par Julie Boulianne dirigés par Luc Beauséjour le 14 avril ; la venue du grand Pierre Hantaï le 13 mai et un concert de Sonates pour flûte et clavecin de Carl Philipp Emanuel Bach avec Grégoire Jeay. Quant aux Idées heureuses, le concert de la Passion (15 avril) aura pour thème « Ville-Marie au XVIIe siècle ».

La Faculté de musique de l’Université de Montréal organise un concert orchestral le 9 avril et propose dans la foulée La tragédie de Carmen, adaptation de Peter Brook et Jean-Claude Carrière, mise en scène par François Racine les 12 et 13 avril. Ce ne sera pas de trop pour des amateurs de chant, qui n’auront à l’Opéra de Montréal, après une vague d’annulations, que La flûte enchantée à se mettre sous la dent. Cela dit un petit voyage à Québec pour Don Giovanni n’est pas à exclure. Opéra McGill aussi monte Don Giovanni le 25 et le 26 mars en matinée, et proposera Orlando de Händel en webdiffusion uniquement le 26 mars en soirée et le 27 mars. Le chef Alexis Hauser amènera par ailleurs son Orchestre symphonique de McGill à la Maison symphonique le 7 avril pour jouer la 4e Symphonie de Mahler.

À la salle Bourgie, les concerts d’artistes internationaux reprennent, avec la violoncelliste Camille Thomas le 31 mars, les pianistes Imogen Cooper (3 avril), Ronald Brautigam (12 avril) et Llyr Williams (26 avril). Les amateurs de musique de chambre et de récitals guetteront aussi la venue du Quatuor Fauré, le 20 mars, et, surtout, de Pavel Kolesnikov le 10 avril au Ladies’ Morning Musical Club.

Enfin, la période sera fructueuse pour la musique contemporaine, avec, pour le Nouvel Ensemble Moderne, « Résonances croisées », le 14 avril, présentant Arras de la compositrice de l’année des Prix Opus, Keiko Devaux, et un concert Luis de Pablo-Iannis Xenakis le 6 mai. La Société de musique contemporaine du Québec poursuit les « concerts portraits » avec Jean Lesage (27 mars) et Linda Bouchard (1er mai), alors que Le Vivier propose sur son site (levivier.ca), régulièrement mis à jour, un feu roulant de manifestations de nombreux ensembles.

Tout cela nous amènera début juin où se tiendra le Concours musical international de Montréal, une édition consacrée au chant.

Québec après les chamboulements Québec a connu beaucoup de déboires avec la vague Omicron : Bernard Labadie et Les Violons du Roy attendaient de présenter la Passion selon saint Jean et de voyager avec Alexandre Tharaud à Paris, le Club musical avait déniché l’affiche de la saison avec le récital d’András Schiff et l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) est en plein processus de recrutement de son nouveau chef. Ce qui reste à Bernard Labadie et la Chapelle de Québec, c’est tout de même un Requiem de Mozart les 21 et 22 avril, et aux Violons du Roy, la venue du violoncelliste Nicolas Altstaedt le 6 mai. La proposition la plus originale est cependant, les 6 et 7 avril, une association des Violons avec les acrobates de Flip Fabrique dans une mise en scène d’Olivier Normand sous la direction de Hubert Tanguay-Labrosse, le codirecteur artistique de Ballet-Opéra-Pantomime Ce qui reste au Club musical change souvent, mais semble désormais acquis : Mischa Maïsky jouera les Suites pour violoncelle seul de Bach le 29 mars, Janina Fialkowska se substituera au Quatuor Gringolts le 24 avril et le hautboïste Albrecht Mayer jouera le 3 juin, mais avec lapianiste Evgenia Rubinova. L’Opéra de Québec proposera sa seconde production de l’année, Don Giovanni, du 14 au 21 mai, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, avec Philippe Sly en Don Giovanni, Doug MacNaughton en Leporello, Anaïs Constans (Anna), Julie Boulianne (Elvira) et Florie Valiquette (Zerlina). Quant à l’OSQ, il achèvera sa quête d’un nouveau chef en testant Nicholas Carter dans la 2e Symphonie de Borodine le 16 mars et Emilia Hoving, héroïne d’un documentaire sur les élèves en direction de l’Académie Sibelius, dans la 1re Symphoniede Sibelius. Bramwell Tovey, qui a reporté à 2023 son Requiem de Verdi d’avril, mettra un terme à la saison le 25 mai avec Une vie de héros de Strauss lors d’un concert l’associant à Charles Richard-Hamelin dans le Concerto en sol de Ravel.