Topical Dancer, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Le duo belge avait suscité un vif intérêt dès sa première parution, en 2019, un éblouissant minialbum d’électro-house baptisé Zandoli. Le voici de retour avec un premier album complet qui se résume à son titre : Topical Dancer, le « danseur d’actualité ». À nouveau, Adigéry et Pupul mettent leur flair pour les bons grooves électroniques au service d’une réflexion, livrée en français et en anglais, sur la société — son rapport au féminisme et au racisme, principalement — avec autant de militantisme que d’humour caustique, une démarche qui n’est pas sans rappeler celle, un brin plus techno, de Marie Davidson. Or, entre une touchante Ich Mwen qui aborde la maternité avec la participation de la mère de Charlotte, une douceur électro-pop Reappropriate sur le thème de l’affirmation de sa sexualité, et une bombe de plancher de danse intitulée It Hit Me à propos du regard des hommes sur la femme, le duo s’égare parfois en forçant la rencontre entre rythmes impeccables et commentaires poussifs, comme c’est le cas sur Esperanto et Ceci n’est pas un cliché.



Topical Dancer ★★★ 1/2 Électronique Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, DEEWEE