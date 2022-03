Crease, Kee Avil

Issue de la scène montréalaise des musiques expérimentales et improvisées, la compositrice, réalisatrice et guitariste Vicky Mettler présente, sous le nom de scène Kee Avil, un premier album aussi exigeant qu’intrigant. Sur le plan de la composition, la musicienne présente une chanson rock facile d’approche, sinon pour ses textes écrits de manière instinctive ; c’est dans la manière de les présenter que Mettler nous désarçonne. Son jeu de guitare, électrique surtout, est minutieux et imprévisible. Ses orchestrations sont faites d’assemblages d’influences musicales déroutantes, la musique électroacoustique rencontrant une électro sombre et minimaliste et les instruments acoustiques (piano, basse) subissant les effets radioactifs des manipulations électroniques. Le sens des mots devient tout d’un coup plus opaque, notre attention étant tout occupée à décortiquer l’impressionnante quantité de détails sonores déployés sur Crease, un album sournois comme un plat savoureux, mais trop épicé : ça arrache, mais plus on en mange, plus on a envie de continuer à en manger.

Crease ★★★ 1/2 ​Avant-garde Kee Avil, Constellation