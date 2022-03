Les 50 plus belles chansons, Jeanne Moreau

Oui, il y a Le tourbillon, la chanson si délicieusement chantonnée dans une scène du film Jules et Jim de Truffaut. Et oui, il y a J’ai la mémoire qui flanche. Tout le catalogue Jacques Canetti est là. Jeanne chantant Bassiak, Norge : c’était déjà disponible. Plus rares sont les thèmes de bandes sonores rapatriés, merveilles jusqu’alors éparpillées sur des 45 tours, qui rendent indispensable cette compilation : on se repaît de La ballade de l’humeur vagabonde, d’Absences répétées, on ressent l’air si étouffant d’India Song (paroles dûment pesées par Marguerite Duras). On goûte une à une les chansons moins connues d’un album de 1968 entièrement écrit par Elsa Triolet. Jeanne Moreau elle-même tâtera du verbe avec verve en 1970 : on découvre avec ravissement La célébrité, la publicité, L’enfant que j’étais, Je suis à prendre ou à laisser, presque des morceaux de biographie. C’est tout bon, à ceci près : un livret conséquent eut été bienvenu, en plus des photos magnifiques.

Les 50 plus belles chansons ★★★ 1/2 Compilation Jeanne Moreau, Panthéon/Polydor/Universal