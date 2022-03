Astronaute, Fredz

Émerger en pleine pandémie ? Fredz a fait de sa chambre un studio pour sa pop, de YouTube et TikTok ses scènes, et vite récolté un succès étonnant (plus de quatre millions d’écoutes pour À ce qu’il paraît). Mais Fredz a un talent : il ficelle des textes méticuleux, précis et coulant, sur mesure pour son flow. À même pas 20 ans, il arrive avec une proposition à la fois fraîche et solide qui le place en filiation avec Nekfeu et OrelSan, en moins cynique. Évoquant la dégaine d’un Jérôme Rocipon (moitié chantante de feu Numéro#), Fredz donne l’impression d’avoir grandi entre Paris et Bruxelles de par certains choix de mots, mais il vient de la couronne sud de Montréal. Coupe au bol, lunettes rondes, il se présente sur scène avec un mélange d’enthousiasme et de candeur qui captent l’attention, celle de Cyril Kamar (K.Maro), à la têtede la parisienne E.47. Le niveau de qualité de la production gagnerait à être relevé d’un cran pour amplifier certains effets, mais nul doute que Fredz saura faire son chemin. Lancement le 19 mars au Ministère.



Astronaute ★★★ 1/2 Rap Fredz, E.47