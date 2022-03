Florence Price, Orchestre de l’ORF et John Jete

John Jeter, qui nous a amenés à redécouvrir Florence Price, a commencé son enregistrement de la Symphonie no3 le 12 mars 2020 ! Au cours des13 mois d’interruption, le 25 mai 2020, mourait George Floyd, et la réhabilitation de la symbolique compositrice afro-américaine a été reprise par Yannick Nézet-Séguin. Ce CD se heurte donc à la parution DG des Symphonies nos 1 et 3 gravées à Philadelphie avec un luxe et une plus-value notables, enregistrement disponible en CD depuis janvier. Le disque de Jeter vaut donc pour ses compléments. Mississippi River (26 minutes, 1934) fait parfois penser à des musiques de films muets. On y retrouve aussi bien des mélodies de Spirituals. L’œuvre suit de 11 ans l’excellente Mississippi Suite de Ferde Grofé, idée de couplage pour une version concurrente qui s’inscrirait dans une acoustique moins sèche. Ethiopia’s Shadow in America (12 minutes, 1932) décrit le fardeau de l’esclavage, la résignation puis l’adaptation à la terre d’accueil. Ces saynètes musicales conviennent fort bien à Florence Price.





Florence Price ★★★ Classique Orchestre de l’ORF, John Jeter. Naxos 8.559 897