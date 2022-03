Classic Objects, Jenny Hval

À son huitième album solo (et premier pour la mythique maison de disque 4AD), l’autrice, compositrice, interprète et écrivaine Jenny Hval tend la main au grand public en prenant un pas de distance de la chanson électronique expérimentale pour explorer des grooves plus doux et organiques — par exemple l’envoûtante American Coffee, rappelant vaguement le Primal Scream du début des années 1990, en plus posé. Classic Objects repose ainsi sur des percussions naturelles, une basse charnelle, des orgues classiques plutôt que sur les synthés de ses précédents projets. Le génie mélodique, la voix claire et le phrasé délicat de la Norvégienne paraissent ainsi encore plus limpides sur cette envoûtante réflexion sur soi-même, sur le repli intérieur que nous avons tous ressenti durant cette pandémie. « Ça m’a fait me sentir ordinaire, et me sentir ainsi m’a poussée à écrire quelque chose de très franc », décrit-elle dans le préambule de ce disque qui révèle toute sa complexité, lyrique et orchestrale (formidables Cemetery of Splendour et Jupiter), après plusieurs écoutes.

Classic Objects ★★★★ ​Pop Jenny Hval, 4AD