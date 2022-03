Franz Schubert, Orchestre symphonique de Berne et Mario Venzago

Comme la « 10e de Beethoven », la Symphonie en mi majeur de Schubert est un grand fantasme. C’est la « 7e de Schubert », dans une logique où l’« Inachevée » est la 8eet « La Grande » la 9e. Abandonnée en 1821, laissée à l’état d’esquisses dont seules 110 mesures (sur 1340) ont été orchestrées par Schubert, la Symphonie en mi majeur a été complétée par FelixWeingartner en 1934 (Heinz Rögner, Berlin Classics) et Brian Newbould en 1981 (Neville Marriner, Philips), qui n’a pas réussi à imposer l’œuvre dans les 40 dernières années. L’approche de Richard Dünser (2020), servie par un chef et un orchestre honorables, consiste carrément à jeter l’Andante et le Scherzo et d’insérer les fragments symphoniques D. 936 et D.708 ce qui donne à l’ensemble une patine plus « Schubert tardif », surtout grâce à l’Andante. Au cas où le Scherzo serait encore trop niaiseux, Venzago propose en appendice en Scherzo alternatif sa reconstruction de Allegro D. 936, accolé en général à la Symphonie « no 10 ». Et voilà que Schubert, Lego et IKEA se mettent à rimer.





Franz Schubert ★★★ ​Classique Orchestre symphonique de Berne, Mario Venzago, Prospero PROSP 0030