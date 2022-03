Les Francouvertes et Ma première Place des Arts mettent la relève en avant

Le concours-vitrine de la relève musicale francophone Francouvertes relance aujourd’hui la machine en dévoilant au Lion d’Or la liste de ses 21 nouveaux concurrents, en présence du lauréat de la dernière édition, l’auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée. De son côté, le concours Ma première Place des Arts amorçait le 2 mars dernier ses quarts de finale. Tout en priant pour que le public revienne découvrir en salle les talents musicaux de demain à la faveur du desserrement des restrictions sanitaires, les organisateurs se réjouissent au moins de voir que la relève, elle, est toujours présente, même après deux éreintantes années de pandémie.

Sylvie Courtemanche, directrice des Francouvertes, trépigne à l’idée de pouvoir enfin présenter sa nouvelle cohorte devant un public en chair et en os — ainsi qu’à celui en ligne, l’expérience webdiffusée de l’année dernière ayant été une telle réussite qu’elle sera répétée. L’année dernière, lors de la 25e édition du concours, « nous avions reçu beaucoup moins d’inscriptions que les années précédentes, admet-elle. Cette année, on a reçu autour de 210 dossiers, un nombre semblable à ce que nous recevions avant la pandémie ».

Constat tout aussi rassurant du côté de Ma première Place des Arts : la relève a encore de l’appétit pour ce métier de la scène, assure Jocelyn Bérubé, directeur général et artistique de la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française, l’organisme instigateur du concours. « On appréhendait ce qui nous attendait puisque nous avions mesuré une légère baisse des inscriptions pendant la pandémie. » L’année dernière, il avait reçu autour de 70 candidatures ; cette année, plus de 120 dossiers ont été déposés pour le concours qui, après cette édition printanière, se tiendra désormais à l’automne.

« Concernant les inscriptions et l’intérêt que nous portent les jeunes créateurs, c’est revenu au niveau prépandémie de notre côté, dit Bérubé. Non seulement on n’a pas senti une baisse d’intérêt [à l’endroit du concours], mais les candidatures étaient très intéressantes, même plus matures que ce à quoi nous étions habitués. On dirait que les auteurs-compositeurs-interprètes saisissent mieux la touche personnelle qu’ils veulent mettre dans leur projet. On ressent moins chez eux l’émulation, le désir de faire comme un artiste déjà établi ayant une influence sur leur démarche. »

Ce sera le bon côté de la pause forcée du milieu du spectacle, évalue Jocelyn Bérubé : « Visiblement, les auteurs-compositeurs-interprètes ont eu plus de temps pour s’enfermer dans leurs bulles et pour trouver ce qu’ils voulaient vraiment dire. Ils ont connu moins de distractions, moins d’activités, puisque tout le monde était un peu chacun chez soi, avec beaucoup de temps à investir dans un projet artistique. » Du côté des Francouvertes, Sylvie Courtemanche a constaté la présence de plusieurs artistes dont elle n’avait jamais entendu parler dans le réseau de développement des artistes de la relève. « Il y a aussi beaucoup de projets fondés par des musiciens qui travaillent dans différents autres groupes », comme si les dernières années sans tournées avaient rassemblé en studio de nouveaux électrons libres de la scène musicale.

Si la relève répond à l’appel, elle le fait en mesurant bien les défis qui l’attendent au moment où le milieu du spectacle espère retrouver son dynamisme d’avant, une situation qui pourrait ralentir le développement des jeunes artistes, craint Jean-François Lippé, directeur du concours du Festival international de la chanson de Granby. « Le milieu a été mis en hibernation quand même. Je pense que, dans les prochaines années, on finira par revenir à la normale, mais ça prendra du temps. »

« Ce ne serait pas leur rendre service que de mettre des lunettes roses » pour présenter la réalité d’un milieu ébranlé par deux ans de pause forcée, reconnaît Bruno Robitaille, directeur de l’École de la chanson de Granby. « Mais on tenait le même discours avant la pandémie. C’est pour ça qu’on offre une formation en gestion de carrière : il faut du talent pour percer, mais le travail derrière et la compréhension de l’écosystème dans lequel ils devront se développer sont tout aussi importants. Et au bout du compte, il y aura peu d’élus : ça demande tout un effort d’émerger d’abord, puis de perdurer. »