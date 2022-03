Les étranges prix Opus d’une étrange année

C’est à l’aide de « Mentions d’excellence » pour des concerts et des créations webdiffusés que le Conseil québécois de la musique a résolu le casse-tête de donner des prix Opus à des concerts dans une année où ils ont été fort aléatoires.

Stéphane Tétreault est l’interprète de l’année de la saison 2020-2021, honoré lors du 25e Gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique, présenté virtuellement dimanche après-midi depuis la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Au même titre que le légitime « Prix hommage » décerné à la fondatrice d’Arion, Claire Guimond, c’est bien la moindre des choses, tant, durant cette pandémie, le violoncelliste s’est démené et a été présent à gauche et à droite, associé à toutes sortes d’institutions. On pouvait en dire de même de Nicolas Ellis, et une distinction ex æquo n’aurait pas été de trop.

Quelle mission ?

L’événement musical de l’année est le Concours musical international de Montréal, Piano 2021 ; le Festival Classica est consacré au titre de diffuseur spécialisé ; la Salle Pauline-Julien à celui de diffuseur pluridisciplinaire ; Marie Nadeau-Tremblay est la logique « découverte de l’année » ; Keiko Devaux la compositrice de l’année — mais on ne sait pas pour quelle œuvre.

À Montréal se distingue la très valeureuse Société des arts en milieu de santé, à Québec Les P’tits Mélomanes du dimanche et en région l’Orchestre symphonique de Drummondville.

Les disques sont mis en avant cette année comme une bouée de sauvetage : les Préludes de Chopin de Charles Richard-Hamelin, l’album baroque de Luc Beauséjour et Penderecki par le Quatuor Molinari.

Mais si la question n’était pas là, ni même dans la présence parmi les dix « Mentions d’excellence » saluant les « Concerts et créations webdiffusés » d’un film, Hänsel et Gretel, tourné par l’Opéra de Montréal en 2014 ? Dans une année si tourmentée, sortant si clairement des cadres habituels, le Conseil québécois de la musique a voulu remplir sa mission première, « promouvoir la musique de concert auprès des instances gouvernementales et des communautés locales, nationales et internationales » en multipliant ces mentions spéciales.

Manque de candidatures

Il n’était visiblement pas possible d’organiser comme à l’habitude le palmarès des concerts des prix Opus. Comme l’a confirmé au Devoir Ève-Marie Cimon, coordonnatrice des prix Opus, il n’y avait pas assez de soumission de candidatures dans les catégories concerts (ces soumissions sont payantes). Mais, ce faisant, a été ignoré le fait que, pendant la pandémie, certaines institutions se décarcassaient pour créer de la musique vivante pendant que d’autres faisaient le dos rond.

L’absence de l’Opéra de Québec ou du Festival de Lanaudière, d’une reconnaissance plus franche du militantisme du Vivier ou de la salle Bourgie, au profit de webdiffusions projetées alors que les salles étaient ouvertes, est pour le moins étonnante.

Même si les « Mentions d’excellence » tentent autant que faire se peut de faire plaisir à bien des organismes qui ont fait des efforts, le compte n’y est pas. Au début de la pandémie, le grand mot à la mode était « réinvention ». Deux ans après, d’aucuns l’ont bien oublié.

Notons que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé en marge du gala une campagne publicitaire spécifique à la musique de concert au Québec de près de 900 000 $. Réalisée en partenariat avec le Conseil québécois de la musique, la campagne vise à mettre en valeur le talent de chefs d’orchestre, de musiciens ainsi que de compositeurs québécois.