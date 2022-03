Le catalogue de Leonard Cohen vendu à Hipgnosis

La succession de Leonard Cohen a vendu son catalogue de chansons à la firme Hipgnosis Song Management.

La transaction, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, a été annoncée samedi par la société dirigée par un natif de Schefferville, au Québec, Merck Mercuriadis.

Hipgnosis a acquis les droits de toutes les 278 chansons et autres œuvres dérivées écrites par l’auteur-compositeur interprète montréalais, notamment ses succès Suzanne, So Long Marianne et Hallejulah.

Elle dit détenir les redevances de Cohen pour ses chansons écrites du début de sa carrière à l’an 2000. Elle a aussi obtenu les redevances du chanteur et celles de l’éditeur pour les œuvres composées de 2001 à sa mort en 2016.

« Être les gardiens et les réalisateurs des chansons incomparables de Leonard Cohen est une responsabilité merveilleuse mais très dangereuse que nous prenons avec enthousiasme et en comprenons pleinement l’importance », a déclaré M. Mercuriadis, selon le site Internet Softicket.

Hipgnosis détient déjà les catalogues de deux anciens membres de Fleetwood Mac, Christine McVie et Lindsay Buckhingam, de Neil Young et du groupe Red Hot Chili Peppers.