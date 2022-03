«Multitude»: la conception du monde selon Stromae

Stromae semble avoir compris la valeur du temps qui passe. Très vite, en ce qui concerne Multitude, son troisième album en carrière, qui paraît neuf ans après Racine carrée : douze chansons livrées en 36 minutes, et pas une de trop. La star belge revient à la scène avec un album réfléchi dans ses moindres détails, qu’il a superbement réalisé et sur lequel il aborde avec sa plume brillante des sujets délicats tels que la dépression, la complexité des relations amoureuses, le rôle de la femme et celui d’être père… ainsi que les matières fécales.

Même le collègue de The Guardian l’avait remarqué : il est souvent question de caca sur Multitude — dans trois des douze nouvelles chansons, pour être précis. « Ouais, je parle beaucoup de caca et de faire caca en général sur cet album », lui a répondu Stromae au cours d’un entretien publié vendredi dernier dans le grand quotidien britannique, rappelant à l’intervieweur être devenu père à l’automne 2018.

Le sujet — la paternité plus que le changement de couches — était aussi inévitable que les troubles de santé mentale qui l’ont accablé en 2015, conséquence d’un dangereux cocktail de surmenage et de médicaments contre le paludisme. Dévoilée le 9 janvier dernier lors du téléjournal de la chaîne TF1 (non sans une certaine controverse mêlée de stupéfaction), la chanson L’enfer aborde de front son malaise, sur un rythme chaloupé rehaussé par des chœurs bulgares : « J’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier / On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire / ces pensées qui me font vivre un enfer ».

Pied de nez à la maladie mentale

Ainsi, Stromae débute Multitude avec un pied de nez à la maladie mentale, sur une brève mais triomphante chanson intitulée Invaincu : « Oui, j’ai payé l’prix et j’ai du mal à l’écrire et du mal à l’dire / même affaibli, debout, jusqu’au dernier cri / putain d’maladie ». Derrière le texte rappé sur le ton de la bravade, un orchestre symphonique entraîné par une rythmique house rappelant les grands hymnes de Racine carrée et de Cheese, son premier album, paru en 2010 (avec l’inoubliable tube Alors on danse).

Mais dès la première écoute de ce troisième album, on mesure la différence esthétique avec ses deux premiers. Moins rythmé, moins électronique surtout, moins dance, plus près des émotions du texte. Le génie de Stromae était de détourner une musique populaire éculée, la dance-pop à l’européenne, pour lui donner un sens grâce à la grande tradition de la chanson à texte. Aujourd’hui, c’est dans l’ouverture sur d’autres cultures musicales qu’il exprime la multitude qui donne un titre à l’album.

Plus que dans le texte, c’est dans ses influences musicales que Stromae livre un message, sa vision multiculturelle du langage universel de la musique. Tout s’imbrique parfaitement sans se diluer, les ingrédients musicaux distincts conservant leur saveur dans la vision pop de l’artiste.

Sur le deuxième extrait Santé — un texte fameux célébrant les travailleurs essentiels, ces « insomniaques de profession » —, il fait appel à un collaborateur argentin pour injecter un peu de fête à son rythme. Sur La solassitude, il étend sur un rythme afro-pop la mélopée d’un violon chinois (erhu). Sur C’est que du bonheur et Mauvaise journée, c’est l’âme de la tradition musicale bolivienne, la guitare charango, qui vole la vedette, alors que les éléments des traditions musicales arabo-musulmanes (le saz et ce hautbois perse nommé zurna) ornent les orchestrations (gracieuseté de l’Orchestre national de Belgique) de Pas vraiment et de Déclaration.

Cette dernière sort du lot, parce que son texte est spécialement puissant. Une profession de foi féministe, la seconde de l’album après Fils de joie. Une chanson parfaite, la mélodie du refrain qui s’inspire de l’Africaine, les mots qui résonnent : « Mais faudrait surtout pas qu’madame porte la culotte / même si la charge mentale, on sait bien qui la porte / Et si être féministe est devenu à la mode / c’est toujours mieux vu d’être un salaud qu’une salope ».

Le propos de Multitude n’a pas toujours la force et la pertinence de ses meilleures chansons, Déclaration, L’enfer et Santé, même que lorsque Stromae revisite le sujet de l’amour, on a l’impression qu’il s’est cassé un peu trop longtemps la tête pour dénicher un angle inédit (sur Pas vraiment et La solassitude, qui traitent toutes deux des amours usées). L’album se termine d’ailleurs sur deux chansons qui, finalement, racontent la même facette d’une pièce, malgré ce que leurs titres (Mauvaise journée et Bonne journée, auxquels textes collabore l’ami Orelsan) portent à croire.

Tout de même, Stromae possède toujours cet extraordinaire talent de dire des vérités brutes à l’aide d’élégantes images, et Multitude en recèle encore plusieurs. Sur C’est que du bonheur, il exprime ainsi la réalité des nouveaux parents, comme s’il parlait à sa progéniture : « J’t’ai donné la vie, toi, t’as sauvé la mienne / S’tu savais comme je t’aime / J’ai jamais tant aimé, j’te connais à peine / Faut une première à tout / et merci d’avoir détruit l’corps de maman / Elle s’aimait pas beaucoup, mais c’est pire qu’avant ».

Multitude Mosaert Label, en vente le 4 mars