Cérémonie, Le Portier (Jesse Proteau et Vincent Réhel)

Merci la pandémie ? On ne peut pas dire ça, pas plus qu’on ne peut applaudir une guerre. Il se trouve néanmoins que des créateurs créent, s’adaptent aux circonstances. Parfois pour le meilleur. En temps normal, Vincent Réhel aurait eu le carnet de bal plein, directeur musical pour Charlebois ou d’autres. Le temps anormalement libre et l’isolement difficilement supportable ont donné lieu à la formation d’un duo ad hoc, Réhel s’associant — à distance — avec un auteur-compositeur-interprète. Pour la première fois. Jesse Proteau et lui se sont échangé textes et musiques, ouvrant de la sorte une nouvelle porte : les compères se sont trouvé une manière à eux, très douce, qu’ils décrivent fort justement comme du « folk de chambre ». Guitare et piano à la base, fins arrangements de cordes et claviers tout autour, harmonies délicates : tout berce des chansons qui, tout naturellement, évoquent l’expérience humaine des dernières années. Et si la porte ne se refermait plus ?

Cérémonie ★★★ 1/2 Folk Le Portier (Jesse Proteau et Vincent Réhel), Les disques de la cordonnerie