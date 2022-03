How Is It That I Should Look at the Stars, The Weather Station

Il faut écouter How Is It That I Should Look at the Stars comme le point d’orgue de l’excellent Ignorance paru il y a exactement 13 mois : la Torontoise Tamara Lindeman, tête dirigeante de The Weather Station, a composé ces dix nouvelles chansons durant la même période, avec les mêmes préoccupations, à commencer par la question climatique (sur Endless Time, pour ne nommer qu’elle), abordée à nouveau sur ce sixième album. La différence est dans le ton : là où la chanson folk raffinée de Lindeman se voyait magnifiée par les orchestrations rock et jazz, elle est cette fois réduite à sa plus simple expression, le piano et la voix chaleureuse de l’interprète mis en valeur, sans percussions, parfois avec un motif de guitare ou de cuivre. C’est l’esprit d’Ignorance qui résonne doucement dans le dépouillement orchestral, la plume intime et intelligente de la musicienne qui se questionne même dans son art avec des chansons magnifiques telles que Song et To Talk About : « I am lazy, I only want to talk about love / I know there is so much, that I should try and say, but we lay in bed, and leave it unsaid ».

How Is It That I Should Look at the Stars ★★★ 1/2 The Weather Station, Next Door Records